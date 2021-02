Traduzione da Italiano a Inglese, come rivolgersi ai paesi esteri

Chi possiede un'attività commerciale, al giorno di oggi, e ha intenzione di esportare il suo lavoro all'estero è consapevole di quanto sia importante un servizio di traduzione all'interno del suo sito. La maggior parte del lavoro, con l'avvento della tecnologia, avviene on line e per poter offrire la possibilità alla clientela estera di approvvigionarsi del proprio prodotto, occorre tenere il sito sempre aggiornato non solo per quanto riguarda il fattore scorte, magazzino e via dicendo, ma anche e soprattutto riguardo ai contenuti rivolti verso i paesi esteri. È un dato di fatto che la lingua inglese sia esportata in tutto il mondo e che quindi la presenza di una traduzione in inglese e dall'inglese all'interno del proprio sito sia la prerogativa principale per una buona espansione oltre confine.

Traduzioni professionali con l'aiuto della tecnologia Traduzione e localizzazione a confronto. Le traduzioni urgenti.

Traduzioni professionali con l'aiuto della tecnologia

Rendere la lingua una opportunità di lavoro è la prerogativa principale di chi opera all'interno di un sito, effettuando la traduzione da italiano a inglese in maniera professionale, con o senza il supporto della tecnologia.

Una traduzione da italiano ad inglese di un documento o di un sito internet richiede l'intervento di una redazione di persone qualificate professionalmente in grado di operare in aziende e servizi, e-commerce, hotel e tanto altro. In alcuni casi questa opzione non basta e conviene ricorrere all'aiuto della tecnologia con la Neural Machine Translation (NMT). Di cosa si tratta?

Questa tecnologia trae profitto dalla traduzione in inglese ed altre lingue straniere utilizzando l'intelligenza artificiale che consente di avere traduzioni rapide e assimilabili a quelle effettuate da professionisti. È indispensabile quando sono presenti interi cataloghi o schede prodotto che necessitano di versione veloce e precisa. In questo caso l'intervento umano non potrebbe svolgere una mole di lavoro così alta in tempi ristretti; avvalendosi di tale sistema si potrà ottenere un lavoro ottimale equiparato, proprio perché la trasposizione automatica può eseguire il lavoro di centinaia di traduttori umani e lavorando con progetti di grandi dimensioni si avrà anche un costo minore rispetto all'altra.

Traduzione e localizzazione a confronto

La localizzazione potrebbe essere definita come la sorella gemella della traduzione in ambito linguistico: con essa infatti condivide oltre che la conversione linguistica vera e propria, una visione di insieme delle culture e delle realtà di diversi paesi. Localizzare infatti significa adattare un contenuto modificandone gli aspetti che potrebbero risultare inadeguati se non addirittura inaccettabili nella cultura target di un processo che riguarda una determinata zona da prendere in considerazione.

L'inglese ad esempio è la lingua Nazionale di diversi paesi, ma l'inglese parlato e scritto in America è totalmente diverso da quello parlato e scritto nel Regno Unito. È opportuno quindi spostare l'attenzione dalla forma al contenuto salvaguardando le finalità del testo e adattandolo alle varie forme linguistiche del Paese a cui ci si rivolge.

In ogni caso, la scelta di traduttori madrelingua specializzati è fondamentale per poter capire la provenienza e il paese di destinazione di un qualsiasi documento ed evitare così errori fondamentali relativi al contesto linguistico della zona a cui ci si rivolge.

Le traduzioni urgenti

Spesso succede che in un sito, un e-commerce o un documento sia richiesta una versione italiano-inglese da effettuare in poche ore. Di solito affidando tale compito ad un'agenzia si passa attraverso una serie di azioni che molto probabilmente richiederanno più tempo di quello preventivato. Occorre ad esempio trovare un riferimento commerciale, passare il progetto via mail o per telefono, attendere sia il preventivo che tutto il percorso per ingaggiare i traduttori. Una volta ottenuto il progetto dovrà poi essere caricato nella gestione del sito stesso. Tutto ciò comporta una serie infinita di azioni che probabilmente non rientrano nel tempo concesso. Occorre perciò valutare un sito di traduzione dove possibilmente il tutto avvenga on line, con un file da inviare per la trasposizione dall'italiano all'inglese, sempre specificando la zona a cui fa riferimento il documento. Sarà cura del sito stesso avvalersi di professionisti specializzati madrelingua in grado di assicurare uno standard di qualità e rapidità tali da non dover incorrere in rilavorazioni o rettifiche al lavoro svolto.

Ovviamente come già stato menzionato sopra, anche se trattasi di traduzione urgente, occorre sempre specificare da parte di chi richiede il servizio, se ci sono caratteristiche particolari da indicare nel progetto per il traduttore, relative alla zona a cui ci si riferisce.

Alla fine della redazione del progetto, di solito il testo dovrà passare dalla revisione di un "proofreader" vale a dire una persona madrelingua specializzata nel campo delle traduzioni che avrà il compito di correggere eventuali errori grammaticali e di qualsiasi specie in modo da rendere il testo perfetto agli occhi di chi richiede il servizio.