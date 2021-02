Un pensiero per San Valentino? Fiori e molto altro da Fiorito

Il giorno di San Valentino rappresenta un appuntamento fondamentale per tutti coloro che, nei confronti della persona amata, vogliono manifestare i propri sentimenti con un presente (come potrebbero essere i fiori, che anzi sono da sempre considerati tra gli innamorati il dono per antonomasia).

Fiorito, il negozio di fiori e piante in Rondò Garibaldi 7 a Cuneo, in occasione di San Valentino offre un allestimento specifico per questo tipo di esigenze.

Oltre a un rinnovato assortimento di fiori e piante, infatti, viene dato opportuno spazio al fiore per eccellenza, cioè la rosa a stelo lungo, annoverata sia nella sempre amata variante rossa che nei colori più innovativi, come il blu, l'arcobaleno o il nero, senza trascurare le declinazioni classiche come il bianco o il rosa. Da menzionare comunque anche tutte le possibilità di realizzazione con i fiori in generale, come le boule ovvero i bouquet preparati nella riserva d'acqua che venduti nei pratici shopper distintivi rappresentano ormai una "specialità della casa". In aggiunta a tutto questo viene dato spazio anche ad articoli di complemento come i cioccolatini Lindt o i cosmetici Pupa, per regalare un'esperienza unica e completa accompagnando l'omaggio floreale con le accattivanti idee per San Valentino offerte da questi marchi.

Per consentire un accesso più comodo e in sicurezza e allo stesso tempo ridurre i tempi di attesa da parte dei clienti in coda, domenica 14 febbraio il negozio Fiorito osserverà un orario di apertura continuato dalle 6 del mattino alle 21 di sera.

Fiorito offre il servizio di consegna a domicilio a Cuneo e dintorni, ed è possibile ordinare anche solo telefonando (0171/66650, numero attivo anche su Whatsapp) o visitando il sito su internet ( www.fioritoshop.it ) pagando con Satispay, carte di credito o PayPal. Se si sceglie di pagare al ricevimento lo si può fare anche con contanti o bancomat in aggiunta alle modalità già indicate.





Fiorito – Corso Garibaldi, 7 – Cuneo

Aperto 7 giorni su 7

Tel. 0171/66650 (attivo anche su Whatsapp)

E-mail: cuneo@fiorito.net

E-commerce www.fioritoshop.it