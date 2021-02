Pian Munè di Paesana: da lunedì 15 piste da sci aperte tutti i giorni

E’ arrivata la tanto attesa riapertura delle piste da sci. Da lunedì 15 febbraio si riparte e Pian Monè di Paesana riapre in grande stile con un innevamento ancora perfetto al 100% e le piste aperte tutti i giorni.

Le regole dettate dal Comitato Tecnico Scientifico saranno poche e semplici:

distanziamento: nelle code agli impianti anche tra congiunti (esclusi bambini sotto 1,25 m)

mascherina obbligatoria in tutte le aree (chirurgica o ffp2, non sono ammesse le mascherine di stoffa)

controllo degli accessi: ci sarà un numero massimo di sciatori da accogliere.

Proprio per questo è utile l'acquisto on line dello skipass.

A numero massimo raggiunto si chiuderanno le vendite e non si rischierà di salire in montagna senza poter poi accedere alle piste.

A questo proposito vi ricordiamo che l'acquisto può essere fatto con poche e semplici mosse sul nostro sito skipass.pianmune.it-

Con l’acquisto skipass è possibile prenotare anche il posto macchina.

I responsabili della stazione sono disponibili ad aiutare tutti anche via whatsapp al numero 328.6925406 o via mail all'indirizzo direzione@pianmune.it

Cosa serve per l'acquisto?

Una Carta di Credito (anche Postepay se abilitata) in attesa sia attivato il servizio Satispay virtuale.

Chi è in possesso della card della stazione potrà ricaricare quella e una volta acquistato accedere direttamente ai tornelli.

Chi ancora non avesse la card, al primo acquisto dello skipass on line riceverà via mail un codice a 3 lettere e solo per la prima volta dovrà poi recarsi alla biglietteria per ritirarlo.

Sul canale youtube e sul sito web è disponibile il video con le istruzioni.

Le vendite online sono aperte.

Lezioni di sci: prenotazioni via whatsapp al numero 348.9519106.

Lezioni di snowboard: prenotazioni via whatsapp al numero 3286925406.