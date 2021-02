Festa di Carnevale alla scuola d'infanzia Montecatini di Bra

Se a qualcuno dovesse tornare in mente il glorioso “Carlevè di Bra” degli anni ’80 e pensare che il divertimento oggi nei giorni del carnevale non esiste più dovrebbe probabilmente essere accompagnato a sbirciare da una finestra ciò che il giorno 11 febbraio (giovedì grasso) è capitato alla scuola d’infanzia “Montecatini”!

Cari lettori, la ricetta per un carnevale festoso e divertente non si trova custodita in polverosi e misteriosi libri di magia, tantomeno è affidata a calcoli scientifici spaccatesta, la ricetta giusta è ancora una volta nelle mani di volenterose docenti che senza smettere abiti professionali ed attenti si sono letteralmente trasformate in simpatiche maschere ed hanno accolto un’orda di piccoli scatenati anch’essi vestiti di variopinti e colorati costumi!

Da quel momento ogni sezione del plesso ha potuto dare spazio alla festa con musica, giochi a tema, dolcetti e battaglie di stelle filanti che per tutta la mattinata hanno sconquassato i muri ed i cuori dei bambini!

Sappiamo benissimo quanto il periodo infausto tolga libertà di movimento e consuetudini festose ma ancora una volta è la scuola a sopperire le mancanze e a pensare ai più piccoli affinchè non debbano sentire la mancanza di gioia e divertimento!

Sarà sicuramente ricordato dai bambini del plesso “Montecatini” questo Carnevale come un giorno di luci e suoni, poco importa ciò che non sarà…per loro è importante il presente e la giornata di giovedi nulla ha avuto da invidiare a più rinomati periodi!

La festa è continuata anche a pranzo grazie alla collaborazione con la pizzeria “Santa Lucia” che è stata incaricata di fornire circa 113 pizze buone e fumanti da consumare (anzi divorare) nella prima grande “pizzata” del plesso!

Obiettivo raggiunto dunque perché se è vero che “a Carnevale ogni scherzo vale” con la voglia di lavorare la felicità sale!

Le docenti