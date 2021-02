A San Valentino l’effetto wow è assicurato con la ricetta del cuore di wurstel e uovo fritto

Per stupire la vostra lei, scottate 1 wurstel grande in acqua bollente per 1 minuto. Incidetelo nel senso della lunghezza, senza però dividerlo completamente a metà. Ruotate le parti tagliate, fino a far combaciare le estremità e fissatele con uno stecchino. Avrete ottenuto un wurstel a forma di cuore.