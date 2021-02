Volley maschile Serie C: Cuneo debutta al PalaITIS, sfida al Racconigi dell'ex Ariaudo

Debutto casalingo per la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo che, alle ore 18.00 di oggi, ospiterà il Go Old Racconigi del cuneese DOC Andrea “Babo” Ariaudo, cresciuto nel settore giovanile biancoblù, l’esordio in A1 ed infine capitano negli anni della serie B.

Una partita ostica per i giovani di coach Salomone, che dopo la partenza chiaroscura in quei di Alba, dovranno affrontare sul campo di casa una compagine molto esperta qual è Racconigi e senza il supporto del pubblico.

Ecco le dichiarazioni prepartita di coach Giorgio Salomone: «Affronteremo Racconigi, una squadra sicuramente forte e quotata che ha in “Babo” Ariaudo, nostra “vecchia conoscenza”, la punta di diamante e certamente un giocatore che può fare la differenza a livelli ancor più alti della serie C. Per i nostri giovani sarà una prova bella tosta che dovremo affrontare con la massima concentrazione». Il match si svolgerà a “porte chiuse”, ma verrà trasmesso in diretta streaming gratuita sul canale YouTube del Club cuneese CUNEO VOLLEY TV al seguente link https://bit.ly/2LGto02.