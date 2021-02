Il 2021 costringe la Fondazione Fossano in Musica a un Vocalmente “light”

Ritenuta ancora troppo incerta la situazione epidemiologica a livello mondiale per l’organizzazione di un festival importante come Vocalmente. L’evento, organizzato tutti gli anni da Fondazione Fossano in Musica, infatti non è costituito solo dai concerti dal vivo ma contiene un fitto calendario di alta formazione che attira studenti da tutto il mondo.



“Abbiamo riflettuto a lungo, per arrivare a una conclusione sofferta. Vocalmente, per come siamo abituati a viverlo con i concerti e la formazione non ci sarà nemmeno nel 2021” queste le parole del direttore FFM Gianpiero Brignone che ha comunicato il rinvio del tradizionale appuntamento internazionale di musica a Cappella nella città di Fossano. In attesa di una situazione più stabile e con maggiori certezze sulla mobilità mondiale, vi sarà comunque lo spazio per la musica a cappella dal vivo.



“Non siamo in grado di sapere quale sarà la mobilità internazionale quest’estate e stiamo dunque lavorando a una versione di festival che consenta al pubblico di godere di alcuni concerti di musica a cappella ma dovremo rinunciare alla formazione” continua il direttore.



Per quanto riguarda la Rassegna “Musica d’Estate” e l’offerta formativa dei “Campus”, conclude Brignone:“osceremo chi calcherà il palcoscenico della Rassegna “Musica d’Estate” e quale sarà l’offerta formativa dei “Campus”: “Stiamo lavorando a una proposta dedicata agli studenti della FFM e non solo di tornare a suonare insieme in sicurezza. Da sempre siamo convinti che la musica di insieme sia un elemento fondamentale della formazione individuale e questa assenza forzata ce ne ha dato la prova tangibile. Quello che ci siamo dati è un obiettivo arduo, ma intendiamo approfittare della bella stagione per creare il maggior numero possibile di occasioni per fare musica insieme e per ascoltare musica insieme”



Nessuna anticipazione, dunque, ma la certezza che quella che verrà sarà un’estate in musica. Intanto fervono i preparativi per arsAREA, il concorso per solisti e gruppi aperto ai musicisti classici, jazz e di musica pop/rock/crossover e sono riprese le Masterclass di tromba con il Maestro Ercole Ceretta.

A partire da metà febbraio, inoltre, prenderanno il via le masterclass di Viola con Ula Ulijona, di arpa con Margherita Bassani e di Canto Jazz con Sonia Schiavone. Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo www.fondazionefossanomusica.it nelle sezioni attività artistica e attività didattica.