Torre San Giorgio, la piccola Greta è il nuovo sindaco dei ragazzi

È Greta Capellino il nuovo sindaco "junior" di Torre San Giorgio. La capogruppo della terza lista scesa in campo, "Torre unita per un paese migliore" (classe quinta), guiderà per il prossimo anno il Consiglio comunale dei Ragazzi.



Ad affiancarla saranno Leo Ferrari (vicesindaco), Giulia Lopreiato (segretaria), Giovanni Cravero (assessore all'Ambiente), Bruna Leone (assessore alla Cultura) e Nicolò Marchisio (assessore allo Sport). Eletti come consiglieri all'interno della "squadra di governo" dei piccoli Mattia Zanfino ed Emma Sinatra.



Questo il commento degli amministratori: "Grazie a tutti i bimbi che hanno dato la loro disponibilità a impegnarsi come portavoce dei propri amici e compagni. E alle maestre, che li hanno seguiti in questo percorso dall'alto valore civico, perché stimola il confronto e la partecipazione. Chi è stato eletto porterà le idee e le esigenze che emergono dai candidati direttamente alla giunta comunale, che ne terrà conto nello svolgimento della propria attività amministrativa".