Pierre e Maguellone, due innamorati a Saluzzo: celebrati da 500 anni sulla facciata di un palazzo

"È una storia d’amore dai colori mediterranei che si snoda nei grandi quadri di un affresco cinquecentesco a grisaille, di cui sono rimaste purtroppo poche tracce, su tre piani della facciata di un palazzo, in quella che è oggi via Maghelona. Un libro esposto, che tutti potevano leggere, passando di lì".

Così la Delegazione Fai Saluzzo invita, attraverso la sua pagina Facebook, a entrare nella storia raccontata in questa “mirabilia” saluzzese, un ‘unicum’ per le notevoli dimensioni e perché costituiva la più antica e completa documentazione della storia d’amore tra la bella Maguellona di Napoli e Pietro di Provenza.

Già i turisti di Settecento e Ottocento erano invitati a passare in quella via per conoscerla, spiega Marco Piccat capo Delegazione FAI Saluzzo, già docente di Filologia Romanza all’Università di Trieste che ha studiato la narrazione della Maguellona e la sua rappresentazione nei dipinti.

Anche per scoprire il volto della bellissima protagonista che normalmente si nascondeva, non essendoci immagini di lei, ma che a Saluzzo si poteva vedere.

Lei è Maguellone (dal provenzale Maghalì, probabile derivazione di Maria Maddalena) ed è la figlia del Re di Napoli, giovane donna di impareggiabile bellezza. Lui, Pierre, un cavaliere, figlio del conte di Provenza.

La loro storia, ricca di colpi di scena, finisce bene per un miracoloso destino, ma è un vortice di avventure che li tiene a lungo lontani. I capitoli dell’antico best seller che ebbe numerose edizioni in stampa, in varie lingue romanze, sino a tutto l’Ottocento, iniziano raccontando di Pierre, giovane di belle speranze, che ha sentito parlare della meravigliosa principessa napoletana e che decide di incontrarla.

Va a Napoli dove combatte in un torneo cavalleresco, facendosi notare dal re, e riuscendo a farsi presentare alla famiglia. Tra i due giovani “scocca il sentimento”. I loro destini si incrociano, quando i loro sguardi si incontrano.

Lui le propone di fuggire insieme, a cavallo. Ha con sé solo i tre anelli d’oro della madre, che un uccello di rapina ruba, volando verso il mare aperto, mentre i due giovani riposano sulla spiaggia. Pierre è deciso a riprenderseli e si butta coraggiosamente nelle acque, ma subito si scatena una tempesta. È la prima di una serie di incredibili e sfortunate vicende in cui sarà coinvolto (www.facebook.com/Delegazione-FAI-Saluzzo) prima di arrivare, malato e stanco, portato da alcuni pescatori, nella piccola terra chiamata “Port Sarrazin”, dove Maguellone, dopo aver tanto vagato in attesa del suo cavaliere, era arrivata.

In questo lido (l’attuale Port de Maguelone) aveva fondato un ospedale con una chiesetta dedicati a Saint-Pierre, in omaggio all’indimenticato amore. Qui il lieto fine. I due giovani si sposano e mettono al mondo un figlio, conte di Provenza e re di Napoli.

"La storia ha come fonte un romanzo in prosa, composto in francese intorno al 1430 e, a Saluzzo, nel grande manoscritto murale - illustra Piccat - sono dipinte le scene del mare, le città di Napoli e della Provenza, i tornei cavallereschi e la vita di corte, la solitudine dell’innamorato, le vicende della donna rimasta sola e impegnata a curare gli ospiti di un ospedale".

Le poche scritte rimaste non erano probabilmente notate da chi passava sulla strada, ma il grande impatto degli affreschi, unici e offerti alla libera visione, celebranti in modo forte e orgoglioso un amore tutto profano, in un quartiere ricco e connotato di religiosità con l’Antico palazzo dei Vescovi attiguo e la cattedrale poco distante, offrivano una comprensione immediata.

Ed erano coinvolgenti anche per una particolarità: il mare, sempre in primo piano nella storia e nelle immagini. Molti saluzzesi, che non lo avevano mai visto, passando davanti a questa casa vedevano, ad altezza d’uomo, il movimento delle onde.

“Le storie della Maguellona costituivano un capitolo emergente tra i monumenti simbolo della civiltà cavalleresca saluzzese, uno dei pochi che sono restati, in loco, a ricordo del tempo in cui Saluzzo si vestiva da capitale – continua Piccat –. L’anonimo autore della complessa raffigurazione ha voluto probabilmente intrecciare, nell’invenzione letteraria, le storie della Provenza con quella di Napoli, con un contesto storico di fondo che richiama, neppure troppo celatamente, l’avventura dei conti di Angiò, sovrani di Napoli, dal tempo del regno di Carlo e Beatrice di Provenza (1280). Certo, il fatto che negli anni in cui vennero probabilmente effettuati fosse una donna, francese, Margherita di Foix, a reggere le sorti dell’intero Marchesato, è elemento che potrebbe aiutare a comprendere il perché della scelta di raccontare questa storia in terra piemontese".

Qualcuno ha detto che Saluzzo, a quel tempo, era la casa dei libri: perché i potenti compravano manoscritti e molti li esponevano pubblicamente perché fossero fruibili da tutti. La città era una capitale che interessava a turisti e nobili. Di qui passavano sovrani di altri paesi.

E, Saluzzo avanti come mondo, lingua, economia e prodotti, apriva come una grande biblioteca le sue facciate. C’era infatti una ricca presenza di arte muraria sotto gli occhi: dal Palazzo delle Arti Liberali in salita al Castello, alle tracce di narrazioni guerresche in Castiglia, alle fatiche di Ercole a Casa Cavassa.

È perciò un orgoglio saluzzese immaginare che un privato “distendesse” su tutta la facciata della casa la storia di Maguellone, nei capitoli di un romanzo d’amore che tutti potevano leggere, passando di lì.

Buon San Valentino!