Ricciardi chiede di rivalutare apertura impianti sciistici, Panza (Lega): "Totale mancanza di buonsenso"

“Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, ha appena chiesto di rivalutare la riapertura degli impianti da sci, pianificata per domani lunedì 15 febbraio. Credo dovrebbe utilizzare maggiore prudenza nelle sue dichiarazioni".



"Ricordo che gli impianti riapriranno secondo i protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico, di cui lo stesso Ricciardi fa parte, e che l'autorizzazione è appena stata concessa".



"Sappiamo quanto sia importante la tutela della salute, ma rimettere in discussione la riapertura degli impianti a poco più di tre giorni dalla concessione e a meno di ventiquattro ore dall'evento ci sembra una totale mancanza di buon senso".



Così, in una nota appena diffusa, l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche montane della Lega.