San Valentino nel ricordo di Michele Ferrero

Ci sono legami che resistono all'incedere del tempo e ricordi che non sbiadiscono, nonostante gli anni che passano. E la storia che lega il territorio di Alba, Langhe e Roero a uno degli uomini più amati di questa terra, riconosciuto da molti come il "padre buono" di queste colline, certamente rientra tra questi.

Il 14 febbraio del 2015 migliaia di persone piansero la scomparsa di Michele Ferrero. Non fu un caso, forse, se nel giorno degli innamorati questo territorio perse un uomo che, ricambiato, amò profondamente questa terra, artefice di un successo imprenditoriale che contribuì in modo decisivo ad affrancare le Langhe dalla storia di povertà e miseria che aveva accompagnato queste terre fino al secondo Dopoguerra.



Il papà della Nutella si spense nel giorno di San Valentino di sei anni fa nella sua residenza di Monte Carlo, poco prima di tagliare il traguardo dei 90 anni (era nato a Dogliani il 26 aprile 1925), ricevendo poi nel suo ultimo viaggio l’omaggio di migliaia di persone, giunte ad affollare piazza del Duomo insieme alle massime autorità dello Stato e del mondo economico italiano. Un sincero segno di gratitudine per la vicinanza che il "signor Michele", insieme ai figli Pietro e Giovanni, dimostrò loro in vita.

Ora, a testimonianza di quella riconoscenza e del grande affetto che ancora in molti gli tributano, a portare il suo nome nel territorio - oltre a numerose vie e piazze di Langhe e Roero - sono la centralissima piazza un tempo intitolata alla città di Savona, nel cuore di Alba, e il nuovo ospedale di Verduno, dedicato alla memoria sua e del figlio Pietro, scomparso prematuramente nel 2011, in Sudafrica.

Le restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 non permetteranno quest'anno la celebrazione di cerimonie pubbliche dedicate alla memoria di Michele Ferrero, ma il suo ricordo continua a vivere nel cuore di generazioni di cittadini di Langhe e Roero.