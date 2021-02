"Siamo gente di montagna, ci siamo messi subito al lavoro. Ma per ripartire serve il sostegno dello Stato"

“Con l’alluvione del 2 e 3 ottobre scorso noi come cittadini di Limone e il nostro territorio siamo stati messi in ginocchio. Ma siamo gente di montagna, abituati a tutto tranne che a piangerci addosso, quanto piuttosto a intervenire e lavorare; siamo fiduciosi nel futuro, abbiamo voglia e intenzione di risollevarci e speriamo che lo Stato ci dia una mano, perché da soli non possiamo fare tutto”.

Si percepisce estrema serietà ma anche grande orgoglio nelle parole di Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte, che offre uno sguardo rispetto all’impegno dell’amministrazione comunale nel far fronte alle (tante) sfide che ha portato con sé il 2020 e l’ondata pandemica ancora di là dal concludersi.

Il sindaco parte proprio dall’evento pandemico. “Fino al periodo dell’alluvione Limone è stato un comune COVID-free - sottolinea - . Il fatto che tante persone si siano riunite per dare una mano concreta al nostro territorio nel mese di ottobre, però, ha portato inevitabilmente dei contagi; al lavoro, ogni giorno, ci sono state tra le 600 e le 700 persone, che ringraziamo davvero di cuore. Abbiamo avuto i nostri casi di positività, io sono stato uno dei primi a contrarre il virus, e qualche deceduto tra la popolazione anziana ma pian piano ci stiamo ristabilendo”.

“A pesare davvero sull’economia locale è stato il “tira e molla” tra i colori delle varie zone con cui è stato identificato il Piemonte: io sono per il rispetto di tutte le norme, e se ci sono pericoli sanitari è giusto muoversi per prevenirli e limitarli, ma ci voleva più chiarezza. Il rimandare la decisione di settimana in settimana non può essere una situazione sostenibile per i negozianti; il nostro non è un comune in cui l’asporto può funzionare con grandi risultati. Anche l’impossibilità di spostarsi tra regioni ci ha penalizzati davvero molto. Insomma, speriamo che i ristori promessi arrivino presto – conclude sull’argomento il sindaco - . Intanto, come amministrazione abbiamo accordato 750 euro a tutte le attività produttive, per incentivarne e sostenerne l’apertura: aprire un bar dalle 7 alle 18 per “quattro gatti” non ha senso, ci siamo schierati subito a favore dei nostri imprenditori, riducendo anche l’imposta della TARI”.

E, parlando di ristori, molto attesi sono anche quelli legati al mondo dello sci e degli sport invernali: “Per ora tutta la struttura è ferma, dagli impianti di risalita, agli addetti, ai maestri di sci – ha detto Riberi - . Abbiamo deciso di riaprire il 20 febbraio e non il 15, per permettere una migliore organizzazione: questa finestra non darà certo grandi risultati, ma speriamo aiuti a tamponare un po’ una situazione drammatica”.

Ma l’amministrazione comunale ha agito con la stessa solerzia anche nel far fronte alle conseguenze disastrose del passaggio della “tempesta Alex”. Il sindaco ha ricordato come diversi lavori siano stati già completati o iniziati con l’obiettivo di accordare una parvenza di ritorno alla normalità e che la prima tranches di contributi da 644.000 euro (su un totale di 3.100.000 euro) sia in procinto di entrare nelle casse comunali: “Abbiamo risistemato la parte bassa di via Cuneo, il ponte di San Francesco verso il piazzale Nord e in circa 15 giorni dovremmo completare la sua sistemazione. Tempistica simile prevista anche per i lavori su viale Valleggia, dove speriamo di riaprire presto il transito in una direzione. Dovremmo concludere in circa un mese, invece, i lavori sul ponte del Fantino, che avevamo dichiarato inagibile, e già prima di Natale avevamo messo in sicurezza, grazie all’accordo con la Regione per l’utilizzo dei fondi per l’innevamento artificiale, la seggiovia Cabanaira e la telecabina “Sergio Bottero”. I lavori che concernono il torrente esondato e la strada romana sono il punto dolente: il danno ipotizzato è di 2 milioni e mezzo di euro, che ora non abbiamo a disposizione”.