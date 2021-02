Incendio a Valdieri, in fiamme un'abitazione in via Principe Umberto

Intervento ancora in corso, a Valdieri, per lo spegnimento di un incendio divampato in mattinata all'interno di una casa due piani in legno e pietra nel centro del paese, in via Principe Umberto . Sul posto sono al lavoro una squadra di Vigili del Fuoco da Cuneo e altri mezzi dei volontari di Dronero, Busca e Morozzo, che hanno circoscritto la zona evitando che le fiamme si propagassero ad altre abitazioni e stanno ultimando le operazioni di spegnimento.

Ancora da chiarire le cause del rogo, imputabile probabilmente a un malfunzionamento del camino o a un guasto alla canna fumaria. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito: a dare l'allarme, poco prima delle 9 di questa mattina, è infatti stata la coppia di anziani coniugi proprietari della casa, soccorsi da alcuni operai comunali e pompieri non in servizio.