Domate le fiamme che hanno distrutto una casa in centro paese a Valdieri

Sono da poco terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio che nella mattinata di oggi (domenica 14 febbraio) si è sviluppato ai danni di un’abitazione di via Umberto I a Valdieri, in pieno centro paese.



L’allarme era stato dato poco prima delle 9 dalla coppia di anziani residenti nella casetta di legno, riusciti a mettersi in salvo grazie anche all’aiuto di alcuni vicini.



L’intervento ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco giunti sul posto con squadre provenienti da Cuneo, Morozzo, Dronero e Busca, impegnati a contenere le fiamme che hanno interessato il primo piano e la copertura in legno dell’edificio e ad evitare che queste si propagassero alle case vicine.



Le operazioni di spegnimento hanno comportato anche l’utilizzo di una piattaforma per lavorare in sicurezza sulle falde compromesse dalle fiamme.



Sul posto – si fa ora sapere dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo – rimangono alcuni pompieri per bonificare piccole braci ancora accese.