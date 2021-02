Nuovi server per Call of War

Era da un po' di tempo che i giocatori di Call of War si stavano domandando quanto avrebbero ancora dovuto attendere prima di poter provare finalmente l'emozione di sessioni fluide e con la grafica attiva al 100%.

Finalmente Bytro il 6 gennaio 2021 ha dichiarato pubblicamente di aver potenziato i propri server e di aver avviato una nuova era per quanto riguarda aggiornamento e velocità di gioco, ma Call of War non è l'unico prodotto di questa casa tedesca che beneficerà della novità.

Call of War al top

Call of War è uno di quei giochi che richiedono un'enorme quantità di banda per poter essere affrontati al 100% delle loro potenzialità, online e in modalità multiplayer, perché altrimenti il rischio di ritardi diventa talmente alto da creare frustrazione nei giocatori più esperti.

Bytro ha deciso finalmente di effettuare l'upgrade dei server, come riportato da Giochi24 Notizie, ma ha anche fatto sapere che al più presto anche Supremacy 1914, uno degli altri multiplayer che fanno parte della sua offerta, potrà finalmente iniziare a girare sulle nuove macchine, una volta ottimizzato il sistema.

Le migliorie, infatti, riguardano tutto il parco hardware e la sezione tecnica della Bytro, che, complice anche l'enorme successo di copie circolanti dei suoi giochi ha deciso di premiare i suoi affezionati con un investimento decisamente robusto, che ha interessato anche la rete di comunicazione e la larghezza di banda disponibile.

Le prime recensioni e opinioni apparse on-line ad opera dei players sono decisamente entusiaste, perché hanno potuto finalmente cominciare a giocare con il 100% delle potenzialità, lasciandosi indietro tutti i piccoli problemi che erano costretti a sopportare fino a poco tempo fa.

Non solo Call of War

Chi è riuscito a vedere oltre il semplice vantaggio immediato, non ha potuto fare a meno di notare che dietro questo primo passo, con tutta probabilità ci sono novità molto più succulente, come un probabile nuovo gioco in cantiere.

Infati una spesa così grossa non sarebbe del tutto giustificata soltanto dalla soddisfazione dei fans, ma sarebbe il preludio per nuovi giochi disponibili, pronti a sfruttare l’enorme potenza di fuoco messa in campo.

Al momento la casa tedesca, con sede ad Amburgo, non ha ancor fatto dichiarazioni ufficiali, anche se in molti ambienti professionali e fra i gamer più informati circola già la voce di un nuovo gioco, epocale, secondo alcuni, ma sono solo speculazioni.

Resta comunque il dato oggettivo dell’incredibile velocità di caricamento che adesso è disponibile per Call of War e finalmente dalla possibilità di giocare davvero in tempo reale, senza rischiare di ritrovarsi bloccati in un glitch perché i server ricevono troppe richieste in un solo momento.