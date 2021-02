Il grande ritorno dello sci: Prato Nevoso riapre gli impianti e anticipa il notturno prima del coprifuoco

Prato Nevoso riparte e lo fa in grande stile, riaprendo tutto il suo dominio sciabile e i collegamenti con Frabosa Soprana e Artesina. Da lunedì 15 febbraio alle 9 gli operatori della montagna targata Mondolè daranno il bentornato agli sciatori con tutti gli impianti aperti, piste perfette e condizioni di neve fresca impeccabili. Gli ingredienti per ripartire sono due: massima sicurezza e tanta voglia di ritrovarsi. Per questo Prato Nevoso ha deciso di partire con tutto il suo entusiasmo. Offrendo tutti i servizi che sono da sempre il fiore all’occhiello dell’offerta di Prato Nevoso. Riapre lo snow park, uno dei primi in Italia a inaugurare la ripartenza, e riparte anche la stagione dello sci in notturna. Per tutto febbraio si torna a sciare sotto le stelle il lunedì, martedì, venerdì e sabato. Quattro sere la settimana con orario anticipato dalle 18,30 alle 21,30 per ovviare al coprifuoco delle 22.



Si partirà già lunedì in concomitanza con la riapertura degli impianti durante il giorno. E riprende anche la grande stagione del Village con una novità: un trenino gonfiabile che porterà i bimbi, seduti e opportunamente distanziati, a spasso per le piste della Conca in bianco. Gian Luca Oliva, amministratore delegato di Prato Nevoso: “Lunedì si volta pagina. Siamo tra i primi a riaprire in Piemonte. In questi mesi non abbiamo mai fatto mancare il presidio di una montagna che ha continuato a resistere nonostante tutto e che vuole continuare a vivere. Per questo siamo pronti a fare del nostro meglio per offrire agli sciatori un ritorno alla normalità in sicurezza. Tutti abbiamo bisogno di ripartire, pur consapevoli che non siamo ancora fuori dall’epidemia, ma con la certezza che con il buonsenso e l’impegno la montagna può fare da traino ed esempio per una ripartenza possibile”.



Prato Nevoso ricorda che da lunedì saranno in vigore tutte le norme anti Covid in ottemperanza alle norme regionali e governative. Tra le altre il contingentamento del 30% delle presenze. Per questo la Prato Nevoso spa ricorda che i biglietti saranno disponibili esclusivamente on line sul sito www.pratonevoso.com e caricabili attraverso la Key- card, necessaria per l’acquisto dello skipass online. La Key- card si potrà ritirare presso:



• Le biglietterie



• Immobiliare del Borgo



• Ufficio Vendite Stalle Lunghe



• Supermercato CRAI Borgo Stalle Lunghe



• Natural Shop Prato Nevoso



• Gastronomia Il Bocconcino



Per accompagnare i clienti nell’acquisto è stata attivata una live chat. Per chi avesse problemi o dubbi nell’acquisto on line, gli operatori sono disponibili in ogni momento nella chat dedicata.