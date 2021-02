Coronavirus, abbracci alla Casa di riposo Ravone di Santo Stefano Belbo

“È stata per me una grande emozione, oltre che un onore, inaugurare stamattina la Stanza degli Abbracci donata dall’associazione 'Circolo dell’amicizia' alla Casa di riposo Ravone di Santo Stefano Belbo. La pandemia ha costretto molti anziani a vivere in situazioni di isolamento forzato che mai avremmo voluto vedere. Restituire loro il calore dell’abbraccio degli affetti è un atto di umanità che deve essere l’obiettivo di tutti. Ringrazio la presidente del Circolo dell’amicizia, Carmelina Boido, e tutti coloro che hanno permesso il realizzarsi di questa iniziativa, con l’auspicio che anche i vaccini possano fare presto la loro parte".

Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, all’inaugurazione della Stanza degli Abbracci alla Casa di riposo Ravone di Santo Stefano Belbo.

All’evento erano presenti il sindaco e il vicesindaco del paese natale di Cesare Pavese, Laura Capra e Giuseppe Scavino, insieme all’assessore comunale Fabio Gallina.