Cuneoginnastica: doppio oro in zona tecnica di Serie D

Novi Ligure, Campionato di serie D zona tecnica silver di Ginnastica artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia.

Secondo appuntamento di stagione per l’Asd.Cuneoginnastica e prima gara per le ginnaste agoniste del settore silver di Artistica.

La serie D è un importante campionato di squadra che inizia con una prova di zona tecnica dove gareggiano le squadre delle province di Cuneo, Asti e Alessandria; poi una seconda prova regionale valida anche come lasciapassare per la finale nazionale di giugno.

La Asd.Cuneoginnastica, in questa prima prova rappresentata da due squadre, inizia molto bene il Campionato andando subito a segno con delle esecuzioni ottime. La prima squadra, nella categoria LB è composta dalle ginnaste più giovani che nonostante la poca esperienza in campo gara riesce a scalare il podio e, senza commettere grossi falli arriva fino alla medaglia d’oro. Le ginnaste sono: Chiara Boja, Marta Calandri, Sara De Vito e Greta Nelli.

La seconda, nella categoria LC è la squadra più esperta a scendere in campo, molto determinata a far bene conquista la vetta della classifica dimostrando tutto il suo valore e la sua determinazione. Le ginnaste d’oro sono: Tiziana Bisconti, Ilaria Albanese, Sveva Mauro, Marta Isaia e Veronica Bragoli. Non presenti in gara ma che fanno parte del gruppo agonistico silver sono Christel Girodengo, Iris Beitone, Giorgia Cagnoli e Matilde Dolfi.

Molto soddisfatti, i tecnici che allenano le ginnaste, Stefania Bongiovanni, Margherita Gattolin, Iris Menardi e Roberta Scavone così commentano: “E' il primo anno che partecipiamo ad un campionato di squadra ed il debutto è stato ottimo, le ragazze hanno dimostrato il loro valore, continueremo a lavorare per per arrivare pronte alla fase nazionale”.