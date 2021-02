Volley A2/M: Toscana amara per i Galletti. Il Vbc Synergy Mondovì lotta, ma viene sconfitto dalla Emma Villas Siena per 3-1

Nulla da fare per il Vbc Synergy Mondovì, che in casa della Emma Villas Siena ha conosciuto una nuova sconfitta. I Toscani dell’ex libero Pasquale Fusco si sono imposti per 3-1, al termine di un match combattuto per almeno tre set. I Galletti di Barbiero, infatti, hanno lanciato segnali di ripresa dopo il brutto passo falso accusato a Santa Croce sull'Arno.

La squadra monregalese è rimasta sul pezzo per gran parte del match, grazie anche all’ottima prova dell’opposto Matteo Paoletti (26 punti), uscito dal campo nelle battute finali del match a causa di un fastidio muscolare. Bene anche Luca Borgogno, autore di 15 punti. Siena, dunque, nonostante le assenze del palleggiatore Marco Fabroni e dello schiacciatore Dore Della Lunga, è riuscita a conquistato la sua quinta vittoria consecutiva, trascinata dall’ottima performance di Yuri Romanò (32).

PRIMO SET: Buona partenza dei padroni di casa, che dopo l’attacco vincente di Yudin si portano sul 3-1. Doppio ace di Paoletti e controsorpasso Vbc. Galletti attenti in difesa e incisivi in attacco. La squadra monregalese si porta così sul 7-10. Si sveglia Romanò e l’Emma Villas prima ottiene la parità e poi il vantaggio. Sul 13-12 coach Mario Barbiero chiama il primo time-out dell’incontro. Con Romanò al servizio Siena aumenta il vantaggio sul 15-12. Ace di Yudin e padroni di casa a +5. Il Vbc recupera tre lunghezze, ma i padroni di casa restano avanti sul 20-17. Coach Spanakis non si fida e chiama il time-out. Qualche imprecisione di troppo in ricezione per i Galletti e i toscani ne approfittano per tornare a +4. Zamagni mette a terra il punto del 24-20. Il muro dell’Emma Villas respinge l’attacco di Paoletti ed il parziale si chiude sul 25-20, tra le proteste della panchina monregalese per un errore di segnalazione del tabellone elettronico, che non era stato aggiornato in tempo reale.

SECONDO SET: Paoletti impreciso in avvio di secondo set ed Emma Villas avanti 4-1. I Galletti riorganizzano le idee e tornano in parità sul 7-7. Sale in cattedra Romanò e Siena torna in vantaggio per 9-7. Giallo sventolato ad entrambe le panchine. I problemi in ricezione del Vbc consentono ai toscani di andare a +4 sul 15-11. Time-out chiesto da coach Barbiero. Muro di Paoletti e Siena che affievolisce in vantaggio sul 17-16. Ferrini conquista a denti stretti il punto della parità sul 20-20. Coach Spanakis chiama il time-out. Marra fa valere la sua altezza a rete ed il Vbc mette la freccia e si porta avanti sul 21-22. Nuovo time-out chiesto dalla panchina toscana, sul punteggio di 21-23. L’errore in battuta di Yudin consegna al Vbc due set-point sul 22-24. Al secondo tentativo ci pensa Borgogno a chiudere i conti sul 23-25.

TERZO SET: Siena avanti 2-0, anche grazie all’ace di Zamagni. “Fucilata” di Paoletti e risultato in parità sul 3-3. Buon momento per i Galletti, che si portano sul 3-5. Time-out chiesto da Spanakis sul 3-6. Si torna in campo e Ferrini piazza un ace. Torna a spingere l’Emma Villas, che dopo l’ace di Romanò si porta ad una sola lunghezza dagli avversari sul 12-13. Time-out chiesto da coach Barbiero. Si torna in campo e Romanò realizza un altro ace. Vbc avanti 13-15. Ancora parità sul 16-16. Siena in vantaggio sul 19-17. I padroni di casa aumentano il vantaggio sul 23-20 e coach Barbiero si gioca l’ultimo time-out a disposizione. Si ritorna in campo e la Emma Villas chiude i conti sul 25-21.

QUARTO SET: Vbc impreciso e Siena ne approfitta per portarsi sul 4-1. Vbc in netta difficoltà. Sul 7-2 coach Barbiero non può fare altro che chiamare il time-out. Nei Galletti inizia ad affiorare anche un po' di stanchezza e la squadra toscana vola sul 10-4. Dopo l’ace di Zamagni il Siena ha un vantaggio di ben otto punti sul 17-9. Paoletti prova a rendere il parziale meno pesante, mettendo a segno un bel ace. Lo stesso opposto monregalese poco dopo si siede in panchina dopo aver accusato un problema muscolare. Siena avanti 20-13 e sempre più vicina alla vittoria. Romanò mette a segno il punto del definitivo 25-15.