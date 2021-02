Lo scultore torinese Gabriele Garbolino racconta la sua arte: “Amo entrare in relazione con il vero e fissarlo nella materia” (VIDEO)

Gabriele Garbolino ci apre le porte del suo studio-laboratorio di Pianezza, alle porte di Torino, tra volti, statue, sculture e composizioni, frutto di un’arte che coltiva da oltre 20 anni.

Nelle sue opere si colgono la trasformazione e il percorso affrontati ed evoluti con il passare del tempo, ma sempre legati alla dialettica tra tradizione e contemporaneità.

Nella rivisitazione di forme e materiali, nella loro commistione. Senza mai perdere di vista il vero, la sua primaria fonte di ispirazione. “Amo molto modellare i volti, che nascono sempre da un incontro fisico con le persone, con cui entro in relazione plastica”.

Professore al liceo Darwin di Rivoli, Garbino è molto legato alla città di Torino, dove è nato e si è formato, diplomandosi all’Accademia di Belle Arti nel 1996. Tante le mostre di cui è stato protagonista, così come i riconoscimenti ottenuti nella sua ormai ventennale carriera. Tra i progetti più importanti in corso, la collaborazione con lo studio Kuadra di Cuneo, che ha progettato la chiesa di Cinisi, in provincia di Palermo, e di cui Garbolino sta creando le opere artistiche.

Nella sua arte si fondono sacralità e istanze della contemporaneità. Tra i suoi più recenti filoni creativi, la riflessione sul tema della Natura e sulla necessaria relazione con essa. Profetiche le sculture con la mascherina, ormai di 10 anni fa. E le sculture che si riflettono, volti che emergono dall’acqua e che sono, prima di tutto, esplorazione di se stessi.

Nell'intervista video Garbolino ci guida tra le sue opere. Intervista di Barbara Simonelli, riprese e montaggio di Manuela Marascio

