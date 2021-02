Volley A2/F: Il Volley Soverato è la nona squadra qualificata alla Pool Promozione! Ecco quali saranno le avversarie della Lpm Bam Mondovì

Il Volley Soverato in campo contro Montecchio

Dopo una pausa forzata di oltre un mese dovuta al Covid-19, il Volley Soverato, squadra inserita nel girone Est di A2, è tornato in campo nel pomeriggio per la gara di recupero contro il Montecchio. La squadra calabrese ha superato le avversarie per 3-0 (28-26; 25-16; 25-18).

Un risultato importante perchè consente al Soverato di conquistare la qualificazione alla Pool Promozione, dove troverà la Lpm Bam Mondovì. Calabresi che accedono anche al tabellone dei quarti di Coppa Italia. Definite, dunque, le cinque squadre del girone Est che prenderanno parte alla Pool Promozione e che dunque affronteranno in casa e fuori casa il Puma di Delmati: Vallefoglia, Cutrofiano, Soverato, San Giovanni in Marignano e Macerata.

Resta ancora da chiarire chi, tra San Giovanni in Marignano e Macerata conquisterà l'accesso al tabellone della Coppa Italia. Ecco la classifica aggiornata del girone Est: