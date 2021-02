Volley femminile A1: la Bosca S.Bernardo Cuneo si arrende contro Scandicci, 1-3

Stop casalingo, per la Bosca S.Bernardo Cuneo, nella decima di ritorno. Al Pala UBI Banca la Savino Del Bene Scandicci si impone per 3-1 centrando il suo dodicesimo successo in campionato. Ma, ancora di più della sconfitta, crea rammarico l'infortunio di Massiel Matos, uscita in barella durante il quarto set.

Pistola schiera Signorile al palleggio, Bici opposto, Zakchaiou e Candi centrali, Matos e Giovannini schiacciatrici, Zannoni libero. Barbolini risponde con Malinov in regia, Stysiak opposto, Popovic e Lubian al centro, Vasileva e Courtney schiacciatrici, Merlo libero.

E' la formazione ospite a rompere l'equilibrio iniziale, 9-12 con Stysiak sugli scudi. Cuneo si avvicina con Giovannini (14-15) ma ancora Stysiak ristabilisce il divario, 14-17. Bici impatta (18-18) poi muro vincente delle padrone di casa che mettono il naso avanti, 19-18. Pronta reazione di Scandicci: 20-22 con Stysiak e Vasileva. Partita gradevole e combattuta, Zakchaiou fa 23-23. Chiude Courtney, 23-25.

La Bosca S.Bernardo rientra con la giusta concentrazione: ace di Matos, 4-1. Sonia Candi è sempre efficace, 13-11. Errore grossolano di Lubian, Cuneo a +3 (16-13). Difficile contenere Stysiak, di nuovo parità: 16-16. Parziale impietoso delle ospiti, 16-19 e Pistola inserisce Ungureanu. Courtney mura Zakchaiou, 17-22. Ultimo punto di Stysiak, 19-25 e Scandicci avanti 2-0.

Le ospiti perdono qualche certezza in avvio di terzo set, 11-8. Ungureanu si scioglie, 13-8. Cuneo sfrutta l'inerzia positiva, 18-10. Le ragazze di Barbolini provano a recuperare ma Zakchaiou e Ungureanu sono di diverso avviso: 22-16. Il parziale termina 25-17, 2-1 al Pala UBI Banca.

Vasileva e Stysiak ripartono con il piglio della prima parte del match: 0-4. Sull'1-4 brutta tegola, l'ennesima della stagione della Bosca S.Bernardo Cuneo: Matos si infortuna (dopo essere caduta male in seguito ad una schiacciata) ed esce in barella. Momento drammatico, con il grido di dolore della giocatrice che riecheggia nel palazzetto tra lo sconcerto delle compagne. Le ragazze di Pistola accusano il colpo, 5-12. La Savino Del Bene continua a martellare, sfruttando le sue bocche di fuoco: 7-16. L'incontro termina senza ulteriori sussulti: 13-25 il punteggio dell'ultimo parziale e successo della formazione toscana per 3-1. Il libero delle ospiti Enrica Merlo MVP della sfida.