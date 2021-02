Sulla Strada Romantica è San Valentino tutto l’anno!

A partire da San Valentino i ristoranti, le cantine e le strutture ricettive della Strada Romantica delle Langhe e del Roero daranno il via a convenzioni e sconti per celebrare il romanticismo: sconti sui pernottamenti negli hotel, negli agriturismi e B&B, sulle visite alle cantine, sulle degustazioni, sulle cene e molte altre sorprese per le coppie.

Per usufruire delle convenzioni basta presentare alla struttura scelta il coupon scaricabile dal sito web della Strada Romantica (www.stradaromantica.com – sezione Appuntamenti). Il sito si presenta come novità di questa edizione di Romantica: graficamente rinnovato e reso mobile friendly, permette di fare una ricerca per aree in base alla vicinanza della struttura ricettiva con le varie tappe della Strada. In questo modo sarà più semplice programmare la propria esperienza o il proprio soggiorno. Nella sezione Ricettività sarà anche possibile consultare il dettaglio di tutte le offerte previste e trovare i contatti delle strutture convenzionate.

Dall’edizione 2012 Romantica fa sì che sulla Strada Romantica delle Langhe e del Roero è San Valentino tutto l’anno! Le strutture convenzionate, infatti, manterranno valide le promozioni fino al 30 dicembre 2021. Le prenotazioni andranno effettuate telefonando direttamente alla struttura prescelta.

L’atmosfera delle Langhe

La scelta di “ambientare” le proposte lungo il percorso della Strada Romantica delle Langhe e del Roero non è certo casuale: le undici tappe del percorso, ciascuna delle quali legata a un particolare tema, descrivono in modo fedele e al tempo stesso poetico l’anima del territorio. La Strada Romantica è un viaggio – fisico ed emozionale – nel territorio di Langa e Roero, fra passato e presente, fra paesaggi e suggestioni letterarie. Il percorso parte da Vezza d’Alba e prosegue attraverso i comuni di Magliano Alfieri, Neive, Treiso, Trezzo Tinella, Benevello, Sinio, Cissone, Murazzano, Mombarcaro e Camerana. 11 tappe - punti panoramici allestiti con un albero “parlante”, che offre suggestioni letterarie, accanto ad una panca “romantica” per un’originale seduta a coppia -, 30 escursioni naturalistiche, 130 km di strade panoramiche e 300 spunti letterari.

Informazioni

Tutte le offerte e i dettagli di Romantica sono consultabili sul sito www.stradaromantica.com (sezioni Ricettività e Appuntamenti). Per informazioni telefonare allo 0173.364030 o scrivere a info@stradaromantica.it.