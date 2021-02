Bene Vagienna: i tempi e le modalità sulle vaccinazioni per gli over 80 benesi

Partono oggi, lunedì 15 febbraio, le raccolte per l’adesione alla vaccinazione degli assistiti con più di 80 anni. Dunque i benesi nati nel 1941 e prima, potranno indicare la propria volontà nel ricevere il vaccino anti-Covid, al proprio medico di famiglia.

Sarà a questo punto compito del medico indicare eventuali priorità e registrare l’adesione sull’apposita piattaforma regionale. Infine l’ASL di competenza si preoccuperà di indicare: luogo, data e ora della convocazione che verrà indicata tramite sms o mail.

Il V-Day partirà oltre il 21 febbraio nei 97 centri vaccinali individuati. A indicare tutte queste informazioni è stato il sindaco Claudio Ambrogio in un video messaggio disponibile sul sito del comune.

“Chi avesse problemi nel trasporto - comunica il primo cittadino - verranno indicate, in secondo momento, le modalità tali per cui il vaccino verrà somministrato a domicilio. Per problemi di conservazione del vaccino però questa modalità dovrà prima essere concordata. A tutte le altre persone viene comunque rivolto un appello: fare molta attenzione, benché a Bene Vagienna vi siano solo 5 positivi, è previsto un terzo lockdown. Continuiamo tutti a fare molta attenzione e a rispettare le disposizioni anti-Covid perché sono le uniche misure che posso evitare la diffusione del virus”