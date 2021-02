Dante ieri, oggi e domani al Caffè Letterario di Bra con la professoressa Gabriella Del Treste

“Non fa scienza, sanza lo ritenere, avere inteso (niente vale imparare, se non si tiene a mente)” (Paradiso V, 41-42).

Per tutti gli anni delle superiori, ci hanno fatto una testa così dicendoci che l’italiano vero era quello di Dante. Nella grandiosa opera della Divina Commedia è di fatto fondata la nostra lingua; è doveroso evidenziare che il 15% del lessico italiano di oggi è stato usato per la prima volta proprio da Dante. Non solo, la sua dottrina fa tuttora scuola ed è possibile coglierne insegnamenti politici, economici e sociali utili a tutti.