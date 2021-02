Gli impianti restano chiusi, Paolo Manera: "La montagna muore nell'indifferenza, è una vergogna"

La stagione invernale termina ancora prima di iniziare. Dopo la decisione assunta nella serata di ieri dal Governo, su indicazione del Cts, gli impianti sciistici che avrebbero dovuto riaprire oggi restano chiusi. Immediate le reazioni dal mondo della montagna che, dopo continui rinvii, si trova a fare i conti con una stagione cancellata.

“Con questa ultima decisione è stata dichiarata la morte della montagna” – commenta Paolo Manera, presidente di Confartigianato Mondovì e imprenditore – “E’ una presa in giro verso i presidi montani. Questa volta non ci sono parole per commentare la mancanza di rispetto per una categoria di lavoratori che con sacrificio resta sul territorio, lavorando spesso pochi mesi all’anno e garantendo importanti servizi turistici. È una vergona”.

È una realtà devastante quella dei comprensori sciistici e dei piccoli comuni montani, alcune settimane fa eravamo andati a San Giacomo di Roburent, per raccogliere le testimonianze dei commercianti, rimasti in un paese semi deserto.

Oggi la speranza di recuperare una parte di stagione è svanita definitivamente: i circa 35 km di piste pronte e lavorate nel comprensorio di Sangiacomo, preparate dai mezzi con litri e litri di carburante resteranno vuote. Il danno colpisce tutto il comparto legato al mondo della neve, solo a qui, erano state assunte più di 30 persone assunte per lavorare agli impianti. Oggi tutti a casa, le circa 25 attività con personale che avevano fatto rifornimenti terranno le serrande abbassate, mentre continuano ad arrivare a pioggia cancellazioni per alloggi, B&B e hotel.

“Ieri sera guardando le montagne si vedevano i gatti delle nevi che battevano le piste per riaprire oggi. La montagna non può essere considerata come tutti gli altri luoghi di contagio.” – prosegue Manera – “Lasciare lavorare tutti fino a poche ore prima della presunta riapertura è stato un gesto vergognoso, bisogna dirlo senza giri di parole. Le decisioni del Governo vengono prese da gente che è decisamente lontana dalla realtà dei nostri territori che, di questo passo, si spopoleranno definitivamente. Chi vive al di fuori del concentrico urbano è dimenticato”.

Ciò che maggiormente fa infuriare, e con ragione, sono le tempistiche della decisione: “I dati c'erano da giorni, si poteva risparmiare la preparazione. Gli impianti non un giocattolo che accendi e spegni quando vuoi. Ci sono persone, famiglie, assunzioni, lavoratori e spese. Ora è arrivato il momento di dire basta, nel rispetto delle norme, bisogna protestare, dobbiamo farci sentire”.