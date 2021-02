La case della salute nel vecchio ospedale? Da Bra sostegno alla Regione

Un documento sottoscritto da tutti i gruppi del Consiglio comunale per manifestare formale sostegno all’iniziativa con la quale la Regione ha accantonato l’idea di alienare il "Santo Spirito" per collocare all’interno del vecchio ospedale la futura casa della salute cittadina.



L’iniziativa è quella sulla quale maggioranza e opposizione consiliari braidesi avrebbero trovato un diversamente poco usuale punto di convergenza: una mozione condivisa, già passata al vaglio di una prima conferenza capigruppo e ora prossima a prendere le forme di una lettera che, sottoscritta dall’intera assemblea, verrà inviata all’attenzione dell’assessore regionale Luigi Icardi e della Giunta piemontese.



"L’intenzione – spiega il sindaco braidese Gianni Fogliato – è quella di manifestazione il nostro pieno supporto a un’iniziativa che ci pare imboccare la giusta strada rispetto alla visione di sanità territoriale alla quale tutti dobbiamo guardare, ancora di più dopo la pandemia. Una visione e politiche che devono continuare a puntare su ospedali all’avanguardia come quello di Verduno, ma che al contempo non possono prescindere dall’altrettanto importante tassello di una sanità territoriale diffusa e attiva a servizio delle comunità. Il caso braidese in questo senso è eloquente. Ancora funzionale dal punto di vista logistico, l’ospedale Santo Spirito rappresenta un immobile di difficile vendita, una struttura che lasciata a sé stessa rischia di andare incontro a un inevitabile depauperamento, e con lui l’intera area circostante. Per cui ci sembra un’idea assolutamente condivisibile quella di destinare quei locali alla sanità territoriale, a farne un piccolo ospedale di comunità che, insieme all’hospice ancora presente al suo interno, possa assicurare alla popolazione una serie di servizi essenziali per tutte quelle esigenze che non richiedono il ricorso all’ospedale".