Le ACLI della Granda a colloquio con il Prefetto Fabrizia Triolo

E’ stato un incontro cordiale di conoscenza reciproca, un utilissimo scambio di informazioni e di idee quello che si è svolto questa mattina, venerdì 12 febbraio, in Prefettura tra il Prefetto dott.ssa Fabrizia Triolo, il presidente delle Acli provinciali, Elio Lingua, il presidente delle Acli regionali, Mario Tretola, la vice presidente provinciale, Mariangela Tallone, e il direttore di sistema delle Acli di Cuneo, Loris Marchisio.

La dottoressa Triolo ha accolto con grande attenzione e disponibilità la delegazione cuneese che ha illustrato i numeri e le attività svolte dall’associazione sul territorio e ha presentato i termini della manifestazione in programma per il 27 e 28 febbraio, organizzata a livello nazionale dalle Acli, per permettere ai Circoli di procedere al tesseramento e alla raccolta di fondi da destinare alla popolazione locale in difficoltà (in collaborazione con Caritas e parrocchie) e ai migranti bloccati in gravissime condizioni e pericolo di vita sulla rotta balcanica. Il tutto, assicurando il massimo rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore, per la lotta alla pandemia.

La delegazione ha anche fatto presente le difficoltà in cui versano Circoli e gestori dei Circoli, che si trovano discriminati in quanto non possono aprire le loro attività di somministrazione poiché non equiparati agli altri esercizi in possesso di licenza, per i quali sono consentite delle aperture.

Il Prefetto ha espresso piena comprensione per le difficoltà in atto e ha riconosciuto il valore della presenza capillare dei Circoli, specialmente nelle piccole realtà, ma ha espresso l’impossibilità a procedere, per ora, con l’apertura dei Circoli, stante l’attuale normativa e la necessità assolutamente prioritaria di garantire la salute pubblica, evitando ogni eventuale possibilità di assembramento.