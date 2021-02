Riapre il Filatoio di Caraglio con la mostra "Un set alla moda" curata dal direttore del Museo del Cinema di Torino

Porte nuovamente aperte al Filatoio di Caraglio dopo le chiusure imposte dai provvedimenti anti-Covid.

Da martedì a venerdì - come prevedono le restrizioni in "zona gialla" che consentono l'apertura dei musei in settimana - sarà possibile accedere alla visita guidata all'interno dell'ex setificio della mostra "Un set alla moda - Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi".

Con orario 10-13 e 15-18 per gruppi composti da un minimo di 10 persone sarà possibile effettuare una visita guidata al Museo del Setificio Piemontese, abbinando nel biglietto di ingresso – fino al 31 marzo – anche la visita alla mostra dedicata alla moda e agli abiti apparsi nelle celebri pellicole della storia del cinema italiano.

Un viaggio attraverso un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi" a cura di Domenico De Gaetano, direttore del Museo del Cinema di Torino.



Le foto di scena, i costumi e diverso materiale audiovisivo saranno presenti nelle stanze del Filatoio Rosso rappresentando una fortunata stagione cinematografica italiana, forse un po’ dimenticata. Quell'epoca in cui Torino fu capitale della settima arte. Fatta di cinema primordiale e pioneristico agli albori del ‘900 quando le pellicole italiane si distinguevano nel panorama mondiale del cinema muto dell’epoca.



Sarà possibile rivivere quelle atmosfere tutte italiane di ormai 100 anni fa, partendo dal più grande kolossal della storia del cinema muto Cabiria di Giovanni Pastrone (1914) passando poi per l’epoca d’oro di Cinecittà: tra Fellini, Pasolini, Visconti e i grandi attori che hanno fatto la storia del cinema nostrano da Mastroianni a Sofia Loren e molti ancora. Un percorso attraverso più sale che detta i tempi e le evoluzioni della cinematografia italiana, dal muto, al sonoro, al colore tra tessuti, immagini e video.

Si potranno ammirare diciassette abiti di scena e settanta scatti d’autore. Il costo del biglietto è di 5 euro per la visita al Museo del Setificio Piemontese e di 6 euro per entrambe le visite a Museo e mostra “Un set alla Moda”.



I gruppi che desiderano prenotarsi possono inviare una mail a info@fondazionefilatoio.it o telefonare allo 0171 610258.



La mostra “Un set alla moda. Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi”, è promossa e organizzata dalla Fondazione Artea e dalla Regione Piemonte, con il coordinamento scientifico del Museo Nazionale del Cinema di Torino e della Cineteca Nazionale di Roma, in collaborazione con la Fondazione Filatoio Rosso e il Comune di Caraglio, e realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e con il contributo della Fondazione CRT e Fondazione CRC.



E' inoltre possibile approfondire contenuti della mostra e aspetti inconsueti legati alle professioni del cinema con “UN SET ALLA MODA Talk”, quattro contributi video realizzati in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte e con la partecipazione dei critici cinematografici Steve Della Casa e Caterina Taricano, disponibili sul sito www.fondazioneartea.org e sul canale YouTube della Fondazione Artea.