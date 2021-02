Sci, Bongioanni (FdI): “Era più corretto non creare false illusioni, pronto un ordine del giorno a sostegno di comparto e indotto”

“ Mi sono già ampiamente espresso sul livello professionale del ministro Speranza che non ha la più pallida idea di come funzioni il comparto neve. Lui e Ricciardi ( consigliere del ministro della Salute, ndr ) sono inadeguati ”. È indignato Paolo Bongioanni , consigliere regionale di Fratelli d'Italia ed ex presidente dell'ATL del Cuneese. Uno che il mondo del turismo lo conosce bene e che sa cosa significhi bloccare il mondo dello sci a sole 14 ore dalla riapertura.

“Il CTS non può cambiare idea da un giorno all'altro, senza rispetto assoluto dell'enormità di un settore che produce in Piemonte un indotto da 1miliardo di euro e 250milioni solo nella provincia di Cuneo – rincara la dose Bongioanni - . Era più corretto non creare false illusioni e lavorare soltanto sui ristori. Ieri sera da casa mia vedevo le luci dei gatti da neve che battevano le piste. Mi hanno chiamato i gestori degli impianti appena saputo della notizia e ho cercato di rassicurarli. Credevo fosse uno scherzo. Che rispetto c'è per loro? E anche per gli alberghi e i ristoranti che hanno comprato da mangiare e assunto lavoratori stagionali? Per la gente che aveva già comprato i biglietti e per i maestri di sci che dopo un anno finalmente potevano tornare al lavoro?”