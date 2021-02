Nuovo stop per lo sci. Il sindaco di Frabosa Sottana: "I lavoratori hanno investito tempo e denaro, si sentono presi in giro"

Sono diverse le voci che si alzano da Mondolè, comprensorio che include Artesina, Prato Nevoso e Frabosa Soprana, ma gridano tutte all'unisono: il territorio si sente preso in giro.

Proprio a inizio febbraio febbraio, quando i rappresentanti delle stazioni sciistiche e i sindaci di Soprana e Sottana erano scesi in piazza per il flashmob della montagna, era stata annunciata l'apertura per il 15 febbraio, ma a meno di 12 ore dal via, il Governo ha imposto un nuovo stop.

"La decisione di rimandare ancora la chiusura è un grave danno per tutte le categorie, non solo per i gestori degli impianti" - commenta il sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino - "I lavoratori si sentono presi in giro, sarebbe stato più corretto dichiarare chiusa la stagione senza dare false speranze e continui rinvii. In questi giorni per la presunta riapertura del 15 febbraio si è messo in moto tutto il comparto, impiegando tempo e investimenti. A questo punto, saperlo con così poco preavviso, non poteva che suscitare grande rabbia e amarezza. Serve prima di tutto rispetto per i lavoratori, soprattutto adesso, dopo che la pandemia ha lasciato tutti in ginocchio".