Stop allo sci: "Decisione inaccettabile nei modi: doccia fredda per tutti gli operatori pronti alla riapertura"

Vogliamo manifestare la nostra piena solidarietà a tutti gli operatori dei settori economici legati allo sci alpino. A poche ore dalla possibile (e concessa) autorizzazione alla riapertura degli impianti sciistici è arrivata una doccia fredda, terribile sia perché spegne le speranze di chi con lo sci e le attività connesse ci lavora e mantiene le proprie famiglie, sia perché vanifica il lungo lavoro di preparazione per la riapertura in sicurezza, con una mole di investimenti, spese e lavori fatti in questi giorni da tantissime imprese. Soldi gettati al vento, speranze in fumo, e soprattutto tanto disorientamento e sconcerto.

Non ci permettiamo di contestare la scelta in sé, ma il modo: se si era a conoscenza di dati e tendenze che sconsigliavano la riapertura, bisognava avere il coraggio di prendere le decisioni giuste, per quanto dolorose, nei tempi e nei modi adeguati. Una decisione presa a poche ore dalla riapertura è inaccettabile, e provoca un danno economico pesante per tutti quegli operatori che si stavano preparando a sostenere e gestire una ripartenza in sicurezza.

Sui media passano ogni giorno notizie di imprenditori che si ribellano, e di sempre più diffuse trasgressioni alle prescrizioni in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID 19 da parte dei cittadini. Purtroppo non è certo con simili terribili indecisioni che si migliorerà la fiducia verso le istituzioni, specie dopo un periodo ormai lungo un anno di privazioni, difficoltà e paure.

Al ministro competente rivolgiamo un invito a rivedere tempi e modi di adozione delle decisioni, per quanto comprensibilmente difficili, per non rischiare di compromettere ulteriormente una situazione già di per sè delicatissima.