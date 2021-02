Stop allo sci, il coro di proteste dal mondo della politica

Non sono tardate ad arrivare le reazioni alla decisione con la quale, nel tardo pomeriggio di ieri, a una dozzina di ore dalla prevista riapertura, il Ministero della Salute ha rinnovato sino al nuovo termine del 5 marzo il fermo degli impianti sciistici anche nelle zone gialle.



Se il governatore del Piemonte Alberto Cirio si è detto "allibito" per i tempi della decisione, annunciando per la giornata di oggi, lunedì 15 febbraio, una seduta straordinaria della Giunta regionale, e mentre il presidente dell’Uncem Marco Bussone aveva già invocato "immediati ristori per il comparto" , il gruppo Lega Salvini Piemonte in Consiglio regionale, col suo presidente Alberto Preioni e il consigliere regionale Valter Marin, "stigmatizza in maniera categorica" la decisione del ministro Speranza.



"COL MINISTERO DEL TURISMO

ALLA LEGA SI IMPORRA’ UN CAMBIO DI PASSO"

“Recidivo negli arbitrii che furono tratto distintivo del governo Conte - attacca Preioni -, Speranza fa cadere dall’alto una decisione che sconvolge la vita e il diritto al lavoro di decine di migliaia di operatori delle nostre montagne. Far ripartire la stagione sciistica non significa azionare un semplice interruttore: c’è piuttosto un lungo, meticoloso e costoso lavoro di preparazione che il 'niet' del ministro ha gettato alle ortiche. La montagna merita più rispetto, come lo meritano gli imprenditori e gli operatori che alla stagione invernale legano i propri destini. Tutta questa incertezza – prosegue l’esponente del Carroccio – distrugge le imprese e azzera i posti di lavoro, senza che le promesse di ristori che fin qui sono stati tutt’altro che immediati e sufficienti possano risollevare le sorti del comparto. Siamo certi che l’azione politica della Lega, oggi forza di governo con un ministero strategico come quello del Turismo, imporrà un cambio di passo e meglio consiglierà il ministro Speranza nelle sue future decisioni”.





FRATELLI 'DITALIA:

"GOVERNO DRAGHI INIZIA

CON UN FALLIMENTO"

Di “nuova presa in giro per migliaia di gestori d’impianti in tutta Italia" parla invece la sezione provinciale di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale. "Pochi giorni fa, seguendo le misure stilate dal comitato tecnico scientifico di Speranza, le piste da sci e le baite si sono organizzate per riaprire, sostenendo numerose spese per essere perfettamente conformi a quanto richiesto dal governo. Nuovi siti internet per gestire le prenotazioni, assunzioni di personale, misure per il contingentamento e il controllo del numero degli avventori sono solo alcuni dei costosi interventi messi in atto nella speranza di poter provare a lavorare, dopo mesi e mesi di blocchi forzati. Ed ora, a 12 ore dalla riapertura prevista, il Governo Draghi cambia idea e ferma tutto, senza nemmeno prevedere ristori”, dichiara il coordinatore provinciale William Casoni.



"Un’altra presa in giro e mancanza di rispetto per la montagna e tutti i suoi operatori economici – si unisce l’onorevole Monica Ciaburro –. Altre spese fatte, ore sui gatti delle nevi, biglietti venduti, personale assunto è un dietro front a poche ore. Fratelli d’Italia non può accettare queste continue volontà di uccidere in ogni modo la montagna e la gente che la vive e sulla quale ha investito la sua vita. È tempo di ripartire, con regole, buonsenso e programmazione, altrimenti non basteranno nemmeno i ristori perché il prossimo inverno non ci sarà più nessuno con la forza di ripartire".

"Mi rendo conto - aggiunge il consigliere regionale Paolo Bongioanni - di essere stato ancora una volta ottimista e avere sopravvalutato la nullità, l'incapacità e l'irresponsabilità di chi ci governa. Se te ne freghi di chi lavora, se non hai rispetto delle sofferenze delle persone che ci mettono il cuore e l'anima, se non hai mai lavorato un giorno nella tua vita, se non sai cosa sia il sacrificio, alla fine non puoi avere rispetto per il lavoro e neanche per la dignità delle persone, ma non puoi neanche fare il ministro. Speranza è inadeguato".

E ancora: "Prima il Cts dice di sì, poi lo stesso CTS dice di no, ma non è uno scherzo, purtroppo. È la drammatica realtà che condanna l'economia della nostra montagna, il presidio delle nostre valli e umilia chi in quota ha il coraggio di vivere e lavorare. Se il buongiorno del nuovo Governo si vede dal mattino, ci aspetta un futuro drammaticamente buio. Chiederò infine al presidente Cirio di erogare con urgenza i 20 milioni e 500mila euro stanziati in Consiglio regionale a sostegno della crisi della montagna".







MARELLO (PD):

"REGOLE SIANO RAGIONEVOLI

E NON SCHIZOFRENICHE"

"La pandemia morde ancora e serve la massima prudenza, ma ciò che è accaduto stasera credo si potesse e dovesse evitare – dice il consigliere regionale Pd Maurizio Marello –. Domani dovevano aprire gli impianti sciistici per la prima volta in questa stagione invernale, sia pure al 30% della capienza. Le strutture si sono preparate. Hanno venduto i biglietti. Molta gente ha raggiunto le montagne sin da ieri approfittando dei giorni di carnevale. A dodici ore dall’apertura il Governo ha deciso, su proposta del Cts, di tenerli ancora chiusi fino al 5 marzo. Non mi sembra questo il modo corretto di procedere dopo un anno così duro e complicato che ha messo tutti a dura prova. Tanti mondi economici sono in sofferenza ormai da un anno. Il turismo, il commercio, la ristorazione, i viaggi, il mondo dello spettacolo, i cinema, i teatri, le palestre, lo sport e l’elenco potrebbe proseguire. Proprio per questo servono chiarezza e decisioni ragionevoli e condivise. Magari ancora dure, se necessario per la tutela della salute, ma ragionevoli e non schizofreniche. Le regole vanno rispettate ma con loro anche i cittadini, i lavoratori e le imprese".

BALOCCO (ITALEXIT):

"PER GLI IMPIANTI DEL CUNEESE POTREBBE ESSERE LA PIETRA TOMBALE"

"Per gli impianti del cuneese potrebbe essere la pietra tombale, considerando che in questi mesi i ristori sono stati insufficienti a coprire i mancati incassi - scrive Alessandro Balocco, federale di Italexit con Paragone - Cuneo: "Se questo è il biglietto da visita di Draghi, aspettiamoci di tutto nei prossimi mesi. Con che coraggio si parlava del governo dei migliori se poi si è confermato Speranza alla Salute? L'accanimento contro gli impianti di sci è assurdo, soprattutto dopo averli costretti ad investire per assecondare i protocolli di sicurezza. La possibile riapertura del 5 marzo è ridicola: a stagione pressoché conclusa, molti probabilmente non riapriranno nemmeno".