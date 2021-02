Mondovì, inaugurata la nuova sede di Confesercenti (FOTO E VIDEO)

Inaugurata nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 febbraio, la sede monregalese di Confesercenti.

Il nuovo punto di consulenza e servizi dell’associazione di categoria che rappresenta le imprese italiane del commercio, del turismo e dei servizi, dell'artigianato e della piccola industria si trova al civico 10 di piazza Santa Maria Maggiore a Breo.

Al taglio del nastro hanno partecipato il direttore generale Confesercenti Cuneo, Nadia Dal Bono, la direttrice della sede monregalese Ornella Costamagna, il presidente provinciale Confesercenti Cuneo, Marco Bertolotti, il sindaco di Mondovì Paolo Adriano, il deputato Monica Ciaburro e il consigliere Regionale Paolo Bongioanni.

"Sono felice di essere qui. Il dialogo con le associazioni di categoria in questo periodo è ancora più importante" - ha ricordato il primo cittadino.

"L'ufficio apre oggi per dare ancora più sostegno alle aziende del territorio con un'assistenza alle aziende a 360°" - ha commentato il direttore della nuova sede monregalese, Ornella Costamagna - "Le aziende hanno bisogno di avere voce. Nel mio lavoro di consulente, ho ben presente quali sono le criticità delle piccole e medie realtà imprenditoriali del Monregalese. Credo che, anche in questo periodo così difficile, molto si potrà fare attraverso il sostegno di una formazione concreta, adeguata e onesta. Ottenere finanziamenti non è facile al giorno d’oggi ma non è nemmeno impossibile. È però necessario che l’impresa venga accompagnata in questo percorso, reso difficile da burocrazia"