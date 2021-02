Cantina Roddi, scontro tra due veicoli all’imbocco della tangenziale

Emergenza sanitaria, Vigili del Fuoco e Carabinieri stanno operando in questi minuti per prestare soccorso ai conducenti dei due mezzi coinvolti in un sinistro che si è verificato poco dopo le 12 di oggi (lunedì 15 febbraio), nella zona di Cantina Roddi, all’imbocco dello svincolo di immissione sulla tangenziale di Alba per le provenienze da Roddi e Gallo Grinzane.

Qui, per ragioni in corso di accertamento, un furgoncino e un Suv sono andati a urtarsi violentemente. Ad avere la peggio il secondo veicolo, rovesciatosi sulla carreggiata. Al momento non si conoscono le condizioni di eventuali feriti.