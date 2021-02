Alvano Bacchi e l'avventura di 3M nel settore industriale della pressofusione

Raggiunto il successo come imprenditore immobiliare, Alvano Bacchi si mette alla ricerca di nuove sfide imprenditoriali. Le vicissitudini di 3M S.r.l. lo avvicinano al mondo dell’industria meccanica di pressofusione, e nel giugno 2013 acquisisce la quota di maggioranza dell’azienda assumendo la carica di Presidente del consiglio di amministrazione.



Fin dalla sua entrata, la sua visione lo porta verso una riorganizzazione di ogni compartimento e la riqualificazione dei prodotti che si andranno a realizzare nello stabilimento aziendale. Questa visione, rivoluzionaria e fuori dagli schemi per i tempi, gli ha permesso in poco tempo di colmare il gap accumulato e di primeggiare su tutto il territorio italiano.



Nel 2014, la creazione di un’isola automatizzata per pressofusione – di potenza 2350 tons – rende 3M una realtà in grado di realizzare lavorazioni tecnologicamente avanzate e dalla volumetria elevata, caratteristiche che portano l’azienda a diventare un punto di riferimento per nuovi potenziali clienti. Inoltre, la continua ricerca tecnologica e l’evoluzione dei vari comparti aziendali portano 3M e la visione del suo Presidente ad inserirsi in nuove nicchie di mercato.

L'impegno verso i propri dipendenti

Un buon imprenditore deve sempre avere a cuore i propri dipendenti, offrendo loro stimoli che gli permettono di essere sempre motivati e coinvolgendoli nella “mission” aziendale messa in atto dalla dirigenza. Proprio con questo intento, l’Amministratore Delegato Alvano Bacchi raggiunge un accordo con le rappresentanze aziendali che stabilisce un premio di risultato finalizzato al conseguimento di obiettivi di crescita condivisi e di miglioramento continuo. In particolare il contenuto motivazionale dell’accordo riguarda l’efficienza e il miglioramento qualitativo nei vari processi aziendali in cui sono coinvolti.



Con questo accordo, decisamente innovativo nella sua struttura, 3M può presentarsi in un mercato sempre più competitivo dove la tecnologia e il personale specializzato sono i punti cardine per riuscire ad emergere.

Una continua innovazione tecnologia

I successi aziendali, e personali come imprenditore, continuano a succedersi negli anni. Il riconoscimento per lo sforzo messo in atto da tutti i comparti di 3M non passa inosservato, e durante il “Salone dell’Auto” di Ginevra del 2015, l’Amministratore Delegato Alvano Bacchi viene riconosciuto come “best partner” per l’innovazione tecnologica da Ferrari Auto S.p.a., azienda con cui 3M collabora da molti anni e che ha riconosciuto gli sforzi fatti nella realizzazione/ideazione di processi-prodotto avanzati e funzionalmente innovativi.



Fin dai primi momenti dall’entrata nel settore fusorio da parte di Alvano Bacchi, l’imprenditore si è impegnato nel riportare in salute la sua nuova azienda e far recuperare il gap tecnologico e di know-how nei confronti dei competitors.

Anche se le sfide erano molte, l’ottima “governance” dell’imprenditore Umbro si è rivelata indispensabile per portare l’azienda verso acque più tranquille e farla emergere sia a livello nazionale che internazionale.