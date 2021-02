L'arredo intelligente con soddisfazione garantita, Smart Arredo Design

Casa, ufficio, esterni. Non c’è contesto in cui la gestione dello spazio non sia rilevante, ma diventa un’assoluta priorità quando i metri quadri sono limitati. I mobili salvaspazio divengono così irrinunciabili per sfruttare al meglio ogni centimetro. Smart Arredo Design è il primo store digitale specializzato in arredamenti convertibili e trasformabili a fornire un sistema di garanzie completo, così che ogni acquisto sia sicuro al 100%.

L'attenzione riposta verso la trasparenza ha permesso all’e-commerce di ottenere il Certificato Gold rilasciato da Feedaty, grazie alle migliaia di feedback positivi. Il cliente approfitta inoltre della spedizione assicurata e gratuita relativa all’intera offerta, nonché reso a costo zero per ogni ordine (con corriere a carico del venditore).

Un ulteriore tratto distintivo di Smart Arredo Design è la tripla garanzia, che interessa trasporto (garanzia su qualunque eventuale inconveniente di cui si fa carico l’e-shop), prodotto e suoi difetti (prevista una durata di due anni) e di risultato. Se il cliente non è soddisfatto dei prodotti, verrà rimborsato.

Nell’ambito delle misure per la protezione dell’acquisto troviamo i sistemi di pagamento senza rischi, quali PayPal, bonifico bancario, carte di credito.

Una proposta che spazia dalla zona giorno al bagno, dall’illuminazione all'ufficio

Acquista su smartarredodesign.com gli arredi per casa e ufficio. Sì, perché la proposta include articoli per la zona giorno, zona notte, bagno ed esterno. Senza contare le sezioni dedicate agli uffici, ai complementi d’arredo e ai sistemi di illuminazione.

Tra i prodotti più apprezzati dell’arredo bagno figurano mobili salvaspazio Damien, Landom, pensile bagno in legno Wallee, mobili bagno sospesi Lannis, Arek e Koorve. Mentre per vivere l’ufficio ottimizzando ogni centimetro Smart Arredo mette a disposizione tantissime soluzioni, tra cui scaffali, scrivanie, porta computer, supporti TV, cassettiere, poltrone e panche per sala d’attesa, barriere protettive e prodotti anti-Covid.

Per quello che riguarda poi l’illuminazione, il cliente può contare su lampade da parete, da tavolo, da terra, da esterno, lampadari a sospensione, lampade da soffitto e lampade da comodino.