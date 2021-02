La società fiduciaria

Una società fiduciaria è un tipo di società che viene incaricata da un soggetto terzo di gestire la sua contabilità, oppure di amministrarne i beni mobili o immobili, o di rappresentare fiscalmente i suoi interessi per quel che riguarda conti bancari e prodotti finanziari.

Può gestire e amministrare i beni sia di un’azienda come di un privato.

Quindi una fiduciaria su assume l’impegno di gestire i beni e il patrimonio di terzi secondo un mandato conferitole dal soggetto stesso, che prende il nome di fiduciante.

La titolarità dei beni in ogni caso non passa in capo alla fiduciaria, ma i beni rimangono sempre del fiduciante, che ne è il titolare.

La società deve solo gestire il suo patrimonio o la contabilità della sua azienda, fare consulenza o altro ancora in materia commerciale, finanziaria o fiscale, in base a ciò che chiede il fiduciante.

Le fiduciarie in Ticino sono molte , e in generale con questo termine si usa anche indicare una società che tiene la contabilità aziendale e la gestione amministrativa e fiscale del personale di un'azienda, che fa consulenza fiscale e contabile, che controlla i beni e fa investimenti per conto del fiduciante.

In pratica una società fiduciaria in Svizzera lavora per aziende, grandi piccole o medie, o privati, seguendo a livello contabile e finanziario gli interessi degli stessi.

Può amministrare patrimoni privati, commerciali o nelle successioni.

Affronta e discute eventuali problemi finanziari o di amministrazione dei conti, fa consulenza fiscale, reclami o ricorsi fiscali e dichiarazioni di imposta, può essere curatore in caso di fallimento o concordato giudiziario ed extragiudiziario.

Può rappresentare creditori o debitori o terzi nelle esecuzioni e fallimenti, per incasso di crediti o per risanare situazioni debitorie.

Il significato di fiduciaria

Una società fiduciaria prende quindi in carico la gestione dei beni di un soggetto terzo, e lo fa in totale segretezza, per questo la fiduciaria assume quel significato di maggiore sicurezza e affidabilità verso il soggetto che si rivolge ad essa, rispetto ad una qualsiasi altra società contabile o amministrativa.

Nessun può infatti risalire al nome del fiduciante, ad esempio nel caso di un controllo dei registri della società, poichè non compare il nome del proprietario dei beni.

Il maggiore vantaggio che offre una fiduciaria infatti è l'anonimato del fiduciante.

Le società fiduciarie si suddividono anche in fiduciaria statica e dinamica.

La fiduciaria statica lavora nella gestione di beni e patrimoni, e contabilità; la società dinamica oltre alla gestione dei beni opera nel campo degli investimenti secondo quanto concordato col fiduciante; in questo caso il rischio di investimento resta a capo del fiduciante e non della fiduciaria.

La fiduciaria svizzera

In Svizzera la fiduciaria si suddivide in diverse tipologie.

Troviamo infatti il Fiduciario Commercialista che segue la gestione della contabilità, fa consulenza fiscale, aiuta nella costituzione di un’azienda in Svizzera, come anche nella cessione o chiusura di un'azienda.

Esiste poi il Fiduciario Immobiliare che amministra stabili o società immobiliari ed effettua l'intermediazione per la compravendita di oggetti immobiliari, e così via.

Il Fiduciario finanziario invece effettua varie attività nel settore finanziario e di cambio.

Rispetto da una fiduciaria italiana ad esempio, inoltre la fiduciaria svizzera assicura maggiore segretezza e anonimato del fiduciante, e si basa su di una burocrazia molto più snella.

Le fiduciarie in Ticino sono quindi società a cui appoggiarsi in vari ambiti, ad esempio se si vuole aprire un’azienda in Ticino, anche dall’estero, oppure se si vogliono fare investimenti di vario tipo, o se si ha un’azienda e si decide di affidare a terzi la gestione della sua contabilità.