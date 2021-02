Musica per il matrimonio: oggi la band la trovi online

Il matrimonio dei sogni è un’entità unica, che varia a seconda degli sposi. Sono loro che devono scegliere la musica, gli invitati, il luogo della cerimonia e del banchetto, le modalità della festa, ecc. Scegliere quale musica ascoltare durante un matrimonio dipende da una serie di fattori. Prima di tutto si tratta spesso di due momenti diversi: la cerimonia, in chiesa o in comune, e la successiva festa con parenti e amici.

Oltre a questo ogni coppia è diversa, sia per i gusti espressi, sia per la tipologia di cerimonia e banchetto che decidono di organizzare. In ogni caso il modo migliore per rendere piacevole una cerimonia e un banchetto è sicuramente avere dei musicisti in presenza, pronti ad allietare un momento tanto importante per gli sposi.

Quale musica scegliere

Quando si tratta di cerimonie di questo tipo la musica per matrimonio ideale è quella che piace agli sposi, ma non solo. Certo, un appassionato di hard rock può decidere di diffondere questo tipo di musica al proprio matrimonio, solitamente però si sceglie qualcosa che sia orecchiabile, che si possa ascoltare per lungo tempo senza mai annoiarsi. Sono numerosi i gruppi che offrono musica adatta sia alla cerimonia vera e propria, quindi eseguibile senza problemi anche durante un matrimonio in chiesa, sia al banchetto successivo.

È poi importante considerare anche una serie di questioni, tra cui il tipo di location scelta, gli invitati che si aggiungeranno al banchetto, l’eventuale desiderio di scatenarsi durante le danze o di evitare che ciò accada. Chi suona ai matrimoni sa che la musica proposta non dovrà essere eccessivamente “invasiva”, sia durante la cerimonia che al momento del banchetto. Molte feste di questo genere durano per ore, è consigliabile che la musica scelta sia adatta a fungere da sottofondo.

Dove trovare una band

Le band che si esibiscono ai matrimoni in Italia sono numerose. Chiaramente non tutte sono disponibili per qualsiasi tipologia di evento. Alcune sono proprio specializzate in matrimoni, altre tendono a preferire esibizioni che si tengono nella provincia o nella regione di residenza, in quanto non sempre i membri di una band sono disposti a spostarsi di varie centinaia di chilometri. La scelta spesso ricade su band che non hanno problemi ad eseguire un mixi di stili, comprese le cover delle canzoni più classiche per celebrazioni di un certo tipo.

Nell’immaginario di molti la musica per il matrimonio deve comprendere un ampio mix di brani che potremmo considerare classici, o anche quelli che la coppia preferisce. Il must per tanti consiste anche nel seguire la storia della coppia eseguendo dei brani che l’ha caratterizzata, come ad esempio la canzone che i due hanno scelto come colonna sonora della propria vita, o quella che hanno ascoltato al primo appuntamento. Oggi sono disponibili anche siti internet che aiutano a scegliere la band per il matrimonio, che propongono anche dei brevi video, in modo da poter fare delle “audizioni” a distanza.

Musica per tutti i gusti

Quando si parla di musica per matrimonio quindi si intende solitamente un blend di brani, di diversi autori, stili e origini. Chiaramente sarà anche necessario valutare i gusti della coppia, perché ognuno deve avere al proprio matrimonio tutto ciò che desidera. Il jazz è spesso la scelta più gettonata, perché si tratta di una classica musica di sottofondo, piacevole ma non eccessivamente invadente.

C’è però chi preferisce la musica classica o le ballate tradizionali, o ancora la disco music per il momento di divertimento con gli amici, a fine banchetto. L’essenziale sta nel trovare una band che sia in grado di offrire tutti i brani che si desiderano, evitando quindi di dover ingaggiare più di una band o di dover ricorrere a un impianto stereo per alcuni momenti della festa.