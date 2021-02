Noleggio auto elettrica o ibrida: La scelta conveniente ed ecosostenibile

L'acquisto di un'auto richiede un impegno economico non indifferente, sia al momento dell'acquisto, sia in termini di manutenzione, assicurazione, gomme e molto altro ancora. Ecco perché, ad oggi, la formula del noleggio macchina si sta affermando sempre di più.

Il noleggio a lungo termine, infatti, è una modalità innovativa con la quale poter acquisire un'auto senza doverla effettivamente acquistare. Le nuove opportunità di risparmio, però, non riguardano solo la sfera economica.

In particolare, stiamo facendo riferimento alle auto elettriche o ibride, che non emettendo CO2, risultano essere una soluzione anche per la riduzione di sostanze inquinanti nell'aria. Ecco perché, in questa sede specifica, vedremo come e perché il noleggio auto elettrica o ibrida risulta essere così conveniente.

Come funziona il noleggio a lungo a termine?

Come accennato, noleggiare un'auto significa poterla condurre senza doverla acquistare. Questa formula, infatti, si basa su un contratto che prevede l'impegno mensile di un canone fisso, comprensivo di tutto. Spieghiamo più nel dettaglio come funziona.

Il primo passo da compiere per il noleggio macchina consiste semplicemente nel scegliere la vettura. Dopodiché, affidandosi alla compagnia Leasys, sarà possibile stabilire per quanto tempo e per quanti km la si potrà guidare.

La convenienza nel noleggiare un'auto a lungo termine risiede nella sua comodità e semplicità. Come accennato, infatti, il contratto non prevede solo il noleggio della vettura, bensì tutti i servizi, le voci e le spese ad essa connesse (assicurazione, cambio stagionale delle gomme, manutenzione ecc.).

Una volta che il contratto sarà scaduto ti interfaccerai a quattro diverse opzioni:

Sottoscrivere un nuovo contratto con un'altra auto

Acquistare l'auto che hai scelto

Restituire l'auto

Prorogare il contratto

Perché noleggiare un veicolo elettrico o ibrido?

Il noleggio a lungo termine si affaccia anche alla mobilità elettrica, che sta diventando la scelta del futuro. In cosa convengono, esattamente, il noleggio auto elettrica e il noleggio auto ibrida? Vediamolo insieme.

Come prima cosa è opportuno distinguerle. Un'auto elettrica presenta un motore solo elettrico, pertanto per utilizzarla non sarà necessario fare il classico rifornimento di benzina o gasolio. L'auto ibrida, invece, contiene entrambi i motori, e guidandola, si potrà scegliere con quale modalità: se usando il carburante, o il motore elettrico.

Il primo fattore riguarda l'ottimizzazione dei costi e il ridotto impatto ambientale. Infatti, senza sostenere le spese del normale carburante, si può risparmiare notevolmente. In più, noleggiando con Leasys avrai l'opzione e-Parking, attraverso la quale potrai avere accesso ad un'ampia rete di ricarica in modo totalmente gratuito.

Un altro fattore importante riguarda le performance che le ultime generazioni di auto elettriche possono garantire. Alcune consentono di percorrere 400 km con una sola ricarica. Inoltre, avrai anche maggiori agevolazioni per le zone ZTL e le soste.

In altre parole, scegliere di noleggiare a lungo termine un'auto elettrica o ibrida, non solo ti permetterà di tagliare notevolmente i costi di gestione e manutenzione, ma potrai farlo anche in modo sostenibile e aiutando l'ambiente.