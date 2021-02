Sul web l'educazione finanziaria di Ghisolfi raddoppia e unisce le capitali europee

L'educazione finanziaria in remoto tecnologico è in realtà vicinissima alle capitali europee, raggiunte anche in forma di debutto con le tecniche del Webinar.

Protagonista il Lessico economico da Manuale di Beppe Ghisolfi, che via web collegherà prima Bruxelles e poi Tirana, due città unite sotto il simbolo dello ESBG, il Gruppo europeo delle Casse di Risparmio di cui egli è vicepresidente e tesoriere con sede a Bruxelles e una vasta base associativa di cui fa parte anche la Repubblica d'Albania Paese in preadesione e già percettore di quote rilevanti di fondi strutturali Ue.