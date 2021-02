Trasformare la crisi in opportunità: l’esempio di Aer Wholesale

La situazione economica nel corso dell'ultimo anno è stata compromessa in maniera seria dagli effetti della pandemia innescata dal coronavirus, al punto che nuovi problemi sono andati ad aggiungersi a quelli già esistenti. Ecco perché si è rimasti stupiti di fronte all’aumento della tassazione che ha riguardato il settore delle sigarette elettroniche. Uno scenario che pare assumere i tratti di una vera e propria ingerenza, se non addirittura di un accanimento da parte delle istituzioni, con accise che diventano sempre più alte e, di conseguenza, pesanti. Matteo Lovisolo è l’ad del grossista di sigarette elettroniche Aer Wholesale , operativo non solo in Italia, ma anche in Slovenia e in Croazia, e ha lanciato il grido di allarme per salvare un comparto che non solo è moderno e rivoluzionario, ma che svolge un ruolo di fondamentale importanza per chi vuol tentare di smettere di fumare.

La storia di Matteo Lovisolo

Lovisolo è un imprenditore davvero giovane: oggi ha poco più di 30 anni, ma già nel 2014 ha intrapreso la propria avventura nel settore della sigaretta elettronica, al punto che attualmente viene annoverato tra le figure più importanti in questo ambito, forte di un background molto solido e di una lunga esperienza nel panorama commerciale della sigaretta elettronica. Come molte altre persone, anche Lovisolo era entrato in contatto con le e-cig perché interessato a trovare un modo per dire addio al fumo: ne aveva già messi alla prova diversi, ma tutti avevano avuto un esito fallimentare. Studente di ingegneria, Lovisolo proprio grazie allo svapo ha smesso di fumare, e a quel punto si è interessato più da vicino all’hardware delle sigarette elettroniche, per tentare di comprendere non solo come fossero fatti quei dispositivi, ma anche quali fossero gli effetti della loro azione sul corpo umano.

Un modo semplice per abbandonare le sigarette

Non ci è voluto molto per appurare che le e-cig costituiscono un prezioso aiuto per abbandonare un vizio decisamente pericoloso per la salute quale quello del fumo: ed è questo il motivo per il quale Lovisolo si è interessato alla causa al punto da trasformarla nel proprio lavoro, ma soprattutto in un’attività di successo. Aer Wholesale, oggi, intende proporre il miglior servizio a disposizione sul mercato in modo da andare incontro alle esigenze delle persone e aiutarle a intraprendere la strada di un avvenire privo di sigarette.

Il percorso professionale di Matteo Lovisolo

Già in quel lontano 2014 Lovisolo ha iniziato la propria avventura professionale in qualità di grossista: la sede era nel nostro Paese. In seguito, è passato in Slovenia, mentre adesso – come si è detto – sono in tutto tre le sedi: a quella italiana e a quella slovena, infatti, se ne è aggiunta una in Croazia. Ma il percorso di espansione non è certo sul punto di arrestarsi, anzi. L’evoluzione è destinata a proseguire, con l’intento di garantire un servizio clienti di qualità sempre più elevata. Un obiettivo che viene inseguito non solo a parole, ma anche con i fatti: giorno dopo giorno vengono impiegate un sacco di risorse per riuscire a migliorare il lavoro svolto, in virtù di un sito e-commerce ottimizzato e di una squadra capace di lavorare al meglio.

Il futuro di Aer Wholesale

È per questo motivo che non è difficile prevedere una costante crescita per il futuro dell’azienda: un traguardo che potrà essere raggiunto, tra l’altro, grazie alla digitalizzazione del sistema gestionale e del magazzino, e ovviamente con l’analisi dei prodotti a disposizione sul mercato. Un mercato che vive una rapida evoluzione, a cui Aer Wholesale si adatta con una forte rete vendita di valore assoluto. Se il mercato cambia, infatti, non si può rimanere immobili, ma è necessario agire di conseguenza. In questo momento sono oltre 5mila i clienti distribuiti in tutta Europa; lo scorso anno, inoltre, è stato posto in commercio un nuovo brand dedicato alla produzione di liquidi per le e-cig. Insomma, i continui aumenti delle tasse non sembrano spaventare l’azienda: quello che sette anni fa era un normale ingrosso oggi è una realtà con oltre 40 persone al lavoro, in grado di offrire un ampio ventaglio di servizi che passa dal dropshipping alla logistica.

Che cosa fa Aer Wholesale

Ma l’azienda si occupa anche della produzione, sia di liquidi per lo svapo che di hardware. E anche se il 2020 è stato un anno molto impegnativo e difficile, per i motivi ben noti, la passione e l’attenzione di Aer Wholesale hanno fatto sì che anche in questi mesi i negozianti della rete abbiano potuto trasformarsi ed evolversi, complice una rete agenti distribuita in tutta Italia e grazie al potenziamento del canale di vendita attraverso Internet. I progetti che stanno per essere realizzati sono tanti, e non rimane che attendere per vederli concretizzarsi l’uno dopo l’altro.