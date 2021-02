Un nuovo inizio per Monviso in Movimento: scendono in campo le "nuove leve" Giamello e Pirra

Monviso in movimento riparte dai giovani. In un incontro a distanza molto partecipato, l’associazione politica presieduta da Alberto Valmaggia, già sindaco di Cuneo e assessore regionale con la Giunta Chiamparino, ha tracciato le linee e i programmi per il 2021. L’assemblea dei soci ha scelto come nuovi referenti Jacopo Giamello, 27 anni medico e consigliere comunale di Busca, e Maria Perla Pirra, 28 anni insegnante di scuola superiore. Giamello si occuperà del coordinamento della Rete civica degli amministratori locali della provincia di Cuneo, Pirra sarà la responsabile del settore culturale e politico. La nuova struttura dell’associazione potrà contare su una squadra di giovani attivisti.

“Obiettivo del sistema della Rete civica - afferma Giamello - è essere uno strumento a disposizione degli amministratori locali per confrontarsi, condividere buone pratiche di gestione del territorio e per sostenere chi vuole intraprendere un’esperienza civica nel proprio comune. Lavoriamo per dare vita al network di amministratori locali della provincia di Cuneo che si riconoscono nei nostri ideali riassunti con la formula Etica Democrazia Territorio”.

“Desideriamo che Monviso in movimento – spiega Pirra - sia uno spazio dedicato alle persone che vogliono impegnarsi per contribuire allo sviluppo sostenibile delle proprie comunità e per farlo metteremo in atto progetti e incontri per riavvicinare i cittadini alla vita politica”.