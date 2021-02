Fallisce l’azienda dove ha lavorato per 20 anni, ora vuole rilevarla e assumere i suoi ex colleghi

Da una settimana la Orsi Service di Manta è dichiarata fallita. L’8 febbraio il fallimento è stato depositato in cancelleria presso il tribunale di Cuneo. Il 15 aprile si terrà l’udienza preliminare per l’esame dello stato passivo.

Si chiude un pezzo di storia imprenditoriale del saluzzese. Una realtà nata negli anni ’60 da Giuseppe Orsi, capostipite dell’impresa.



L’uomo che aveva cominciato come apprendista (in piemontese ‘bocia’) di barba Piccat, sotto una tettoia a Saluzzo con attrezzi presi in prestito. Negli anni Orsi era poi riuscito a costruire una realtà strutturata, confluita nei grandi mercati nazionali.

Dalla carpenteria in ferro con la ferramenta di Manta la società è arrivata ad espandersi con una filiale produttiva anche in Liguria, a Chiusavecchia in provincia di Imperia.

L’azienda, poi passata negli anni ’80 in mano ai figli, è rimasta tra le carpenterie di punta del saluzzese almeno fino al 2010.

E’ in crisi ufficialmente dal giugno 2018 quando ha fatto istanza per il concordato preventivo. In quell’occasione era stato nominato il curatore fallimentare Enrico Bossa. Un anno dopo nel 2019 arriva l’approvazione da parte del Tribunale di Cuneo del piano di rientro dei debiti e del piano industriale di rilancio per la realtà.

Ma è nel dicembre 2020 che arriva una nuova tegola. La relazione del commissario sancisce che la Orsi, complice anche la crisi pandemica, non è in grado di rispettare quanto previsto dal piano presentato. Motivo per cui da una settimana la storica Orsi è fallita.



Da gennaio i 19 lavoratori sono in cassa integrazione. Da quando si è aperta la crisi hanno sempre ricevuto tutte le mensilità.

“In questi giorni arriveranno i licenziamenti – spiega Fabio Bove segretario della Uiltucs provinciale - Per i dipendenti rimasti attiveremo tramite i nostri uffici l’insinuazione di passivo nel fallimento. E poi si partirà con la Naspi. Ma per la prima volta da anni su questa realtà c’è una novità positiva.”

E’ di venerdì, infatti, la notizia della manifestazione di interesse da parte della Iron Cut di Manta per rilevare il ramo “produzione” della Orsi Service.

Il titolare dell’impresa che si occupa di lavorazione lamiere e taglio laser è Ivan Ruatta, 41 anni. Ha fondato questa realtà poco più di due anni fa nel 2018. Questo dopo 20 anni di esperienza proprio alla Orsi, la società che ora vuole acquisire e dove ha mosso i primi passi.

Alla Orsi ha cominciato a operare all’età di 18 anni partendo a lavorare come disegnatore, via via salendo di grado e arrivando a diventare quadro e poi responsabile della produzione.



A 39 anni lascia Orsi e fonda la Iron Cut con altri tre soci in via Sandro Pertini. Qui ora operano 18 dipendenti, ma l’intenzione è quella di allargarsi.

“Abbiamo molto lavoro e c’è ancora da crescere – spiega Ivan Ruatta a Targatocn.it – Entro fine mese arriverà un nuovo macchinario e dovrò assumere altre due persone. E nel futuro dovrò trovare il modo di allargarmi. E l’acquisizione della parte relativa alla lavorazione lamiere di Orsi la riteniamo un’opportunità valida anche per salvare il posto di lavoro dei miei ex colleghi. Naturalmente ci andrà tempo. Nel caso l’operazione andasse in porto potrò assumere subito cinque lavoratori. E poi pian piano gli altri (in totale sul ramo carpenteria in Orsi operavano poco più di 10 dipendenti, la maggior parte delle maestranze rimaste ndr).”