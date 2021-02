Volley A2/F: Il Pinerolo torna in campo! L'avvio delle due Pool confermato per il 28 febbraio!

L’Eurospin Pinerolo è pronta, o quasi, a tornare in campo nel girone Ovest di serie A2. Non tutti i membri della società piemontese risultano attualmente negativi al Covid-19, ma sulla base delle indicazioni del medico sociale, si è ritenuto di poter fissare quella del 21 febbraio, come data utile per il ritorno in campo del Pinerolo.

La Lega non ha perso tempo ed ha già provveduto a riformulare il calendario degli ultimi recuperi. La prima sfida delle piemontesi di coach Michele Marchiaro sarà quella contro la Futura Busto Arsizio (21/02), formazione che spera ancora di accedere alla Pool Promozione. Di seguito le gare con Exacer Montale (24/02) e Acqua & Sapone Roma (28/02).

Il Pinerolo, inoltre, sulla propria pagina social ha anticipato, o meglio confermato una importante notizia: il prossimo 28 febbraio prenderanno il via le due Pool (Promozione e Salvezza), seguendo il calendario che ancora non è stato definito. In quella data non giocheranno ovviamente la prima giornata di Pool sia il Pinerolo che la Roma, visto che le due formazioni si incontreranno per il recupero della gara di regular season.

Confronto che chiarirà anche chi, tra la Lpm Bam Mondovì e l'Acqua & Sapone Roma, avrà chiuso al primo posto la prima fase del girone Ovest. Il primo impegno di Pool Promozione di Roma e Pinerolo sarà rinviato a data da destinarsi. In attesa dell'ufficialità da parte della Lega, ecco il quadro dei tre recuperi del girone Ovest e l'attuale classifica:

I recuperi del girone Ovest

21/02/2021 E. Pinerolo F. Busto Arsizio - 24/02/2021 Ex. Montale E. Pinerolo - 28/02/2021 E. Pinerolo A&S Roma -

La classifica del girone Ovest