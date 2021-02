Cortina 2021, Marta Bassino sesta in combinata alpina: "Gara tosta, con uno slalom veramente difficile"

Marta Bassino sesta, seconda tra le azzurre in gara, nella combinata alpina femminile di Cortina 2021.

Prova segnata dall'errore commesso nella manche di super-G, come spiegato dalla campionessa cuneese a fine gara (ufficio stampa FISI): "E’ stata una gara tosta, con uno slalom veramente difficile, quasi al limite, perchè non c’era grip e faticavi a stare in piedi. Speravo fosse più facile perchè stavo sciando bene anche in questa disciplina, ma già era diventato difficile al mattino con quell’errore che avevo commesso in supergigante. E’ andata, adesso cambiamo sci e mettiamo quelli da gigante con i quali mi trovo a mio agio, ma rimarrà comunque una grande lotta con quel duro lucido che rende difficile la sciata. Oggi mi pareva un duro simile alle gare di Kranjska Gora, anche se in Slovenia avevo lo sci più lunghi, anche se lì le cose erano andate diversamente”.

Marta Bassino gareggerà anche domani. La Fisi ha comunicato le iscritte alla gara parallelo, che saranno: Brignone, Bassino, Pirovano e Della Mea.