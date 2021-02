Italiane ancora a caccia della prima medaglia nei Mondiali di Cortina. La combinata alpina non sorride ai colori azzurri, soprattutto per l'esito della prova di Federica Brignone, in testa a metà gara ma out nella manche di slalom dopo un paio di porte.

Elena Curtoni chiude al quarto posto, a 2.35 dalla vincitrice Mikaela Shiffrin. Seconda Petra Vlhova, terza Michelle Gisin.

Marta Bassino è sesta con il tempo complessivo di 2:10.76 (+3.54 rispetto a Shiffrin).