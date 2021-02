La Bosca S.Bernardo Cuneo cede, al Pala UBI Banca, contro la forte Savino Del Bene Scandicci che espugna il palazzetto cuneese con il risultato di 3-1.

Ma la serata è rovinata non tanto dalla sconfitta quanto dall'infortunio patito da Massiel Matos durante il quarto set. Stagione maledetta, sotto questo punto di vista, per Cuneo, che deve ricaricare le batterie in fretta per affrontare l'ultima parte di stagione.

Coach Andrea Pistola e Adelina Ungureanu nel post match