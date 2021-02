Otto motivi per cui le piste da sci sono sicure, il CTS batta un colpo!

Gentile Direttore,

sono qui che guardo sconsolato la mia Skicard del Mondoleski che era pronta per essere usata lunedì 15 febbraio avendo pre-pagato l’abbonamento giornaliero.

In tutto il periodo invernale ho accettato il fatto di non poter praticare lo sci da discesa ma ora, dopo aver saputo alle ore 19,00 dal Telegiornale che il Ministro della Sanità ha nuovamente prorogato la chiusura degli impianti su indirizzo del CTS, lo stesso CTS che in settimana aveva dato il via libera, ufficializzato poi dal presidente Cirio, inizio a pormi dei seri dubbi che gli esperti non siano proprio tali.

Per accettare la nuova proroga ho cercato di analizzare quali rischi maggiori di contagio avrei avuto sulle piste rispetto ad altri luoghi:

Trasmissione aerea in coda alle casse: ho acquistato l’abbonamento giornaliero online che mi permetteva di accedere direttamente agli impianti; Trasmissione aerea in seggiovia: avrei indossato la mascherina, lo scaldacollo e gli occhiali da sole; Trasmissione per contatto in seggiovia: avrei indossato i guanti; Trasmissione per via aera sulla pista: non mi viene in mente nessun rischio specifico; Trasmissione per contatto sulla pista: forse in caso di investimento? Trasmissione per via aerea e da contatto al Rifugio: direi nella stessa percentuale di rischio che avrei avuto frequentando un bar o un ristorante non sulle piste; Contagio da varianti Covid inglese, brasiliana, sudafricana: non ci sono settimane bianche con turisti stranieri e quindi la percentuale di rischio è la stessa che ho nella vita quotidiana; Contagio da persone che arrivano da regioni “arancioni” o “rosse”: è possibile spostarsi tra le regioni per motivi di lavoro e quindi l’incontro con gente occupante le seconde case non aumenta il rischio. Personalmente in questo secondo lockdown ho avuto contatti con persone provenienti da varie parti del Piemonte, dalla provincia di Bergamo, dalla Liguria e dalla Turchia.

Secondo la mia analisi di persona comune “non esperta”, parrebbe quindi non evidenziarsi un rischio specifico legato all’attività sulle piste da sci ma, se il CTS ha consigliato diversamente il Ministro ci sarà sicuramente un evidente riscontro tecnico-scientifico.

Ecco cosa mi servirebbe per accettare la proroga: leggere l’ultima analisi tecnico-scientifica specifica per l’attività sulle piste da sci redatta dal CTS, quella che ha convinto il ministro e che sicuramente smonterà tutti i miei 8 punti.

Spero non sia un segreto di stato, qualcuno riesce ad aiutarmi?

Un lettore