Blocco alla riapertura degli impianti. Artesina MondolèSki, il direttore Blengini: "Totale mancanza di rispetto verso i lavoratori" (VIDEO)

La montagna si sente tradita, dimenticata e umiliata. Dopo aver investito per seguire le norme di sicurezza per l'emergenza sanitaria ma soprattutto dopo aver atteso mesi e mesi tra rinvii e false partenze resta solo tanta amarezza.

La stagione invernale di quest'anno che, già gravemente compromessa, è destinata a non partire. Le voci che si alzano dal comprensorio del Mondolè, come dagli altri comprensori della provincia, sono quelle di tutti i lavoratori legati al comparto, sono stanchi, esausti e si sentono presi in giro.

"C'è stata una totale mancanza di rispetto vero i gestori degli impianti, i dipendenti fissi e quelli saltuari" - commenta Pietro Blengini, direttore degli impianti di Artesina MondolèSki e presidente del comitato FISI Alpi Occidentali - "Avevamo assunto 35 persone che non hanno potuto fare neanche un'ora di lavoro. Veramente un passo falso del Governo ed è stato gravissimo ricevere la comunicazione a 12 ore dall'apertura. Abbiamo investito molti soldi per riaprire, scoprire così di dover rimanere chiusi è inaccettabile. La montagna non è certamente più pericolosa dei centri commerciali nelle città. Restiamo aperti agli atleti ma questo non risolve certamente il problema."